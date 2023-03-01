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Winamp перезапустится в марте в качестве стримингового сервиса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владелец медиаплеера Winamp объявил о его перезапуске в качестве стримингового сервиса. В нем можно будет подписываться на музыкантов, авторы смогут сами устанавливать цену подписки и получать до 85% доходов от нее.

Winamp перезапустится в марте в качестве стримингового сервиса

О перезапуске Winamp объявил владелец некогда самого популярного в мире медиаплеера – компания Llama Group, которая до конца 2022 года носила название Radionomy Group.

С 15 марта Winamp начнет работу в качестве стримингового сервиса. Размещающиеся на нем музыканты смогут заводить подписчиков и иметь до 85% дохода от подписок. Цену на нее авторы контента будут устанавливать сами, а сервис поможет им получить лицензионные права на музыкальные произведения.

Для пользователей платформа станет доступна с 15 апреля. Пользоваться сервисом можно будет через приложения для Android, iOS, а также в веб-версии.

Фото на обложке: static.techspot

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