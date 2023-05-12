Ветрогенерация впервые стала главным источником электроэнергии в Великобритании. В первом квартале текущего года около трети поступившей в сеть энергии было получено от работы ветряных электростанций.

Британские ветряные электростанции за первые три месяца 2023 года обеспечили около трети поступившей в сеть Великобритании электроэнергии, сообщает телеканал BBC со ссылкой на отчет Имперского колледжа Лондона.

Наряду с энергией от «ветряков», в Великобритании выросла генерация солнечной энергии. По данным телеканала, 42% выработанного электричества в первом квартале текущего года пришлось на возобновляемые источники энергии и только 33% – на традиционные ископаемые виды топлива, например, газ и уголь.

Переход Великобритании на углероднейтральные источники энергии затрудняется нехватками мощности в системе электроснабжения. Некоторым проектам с солнечными и ветряными электростанциями, стоимость которых оценивается в миллиарды фунтов стерлингов, придется ждать реализации до 15 лет, отмечает телеканал.

Ранее власти Великобритании заявили, что постараются к 20235 году снизить объем выбросов углекислого газа до нуля.

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