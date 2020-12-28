Новая версия Windows 10 будет оснащена функцией мгновенного включения

Microsoft готовит новую версию операционной системы Windows. Windows 10X будет выпущена во втором квартале 2021 года. Она будет оснащена функцией мгновенного включения Modern Standby. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Windows 10X создается на основе базовой операционной системы Windows 10.

Специальный режим ожидания Modern Standby позволит устройству возобновлять работу мгновенно — по нажатию кнопки питания или открытию крышки.

По данным компании, данный режим аналогичен моделям питания смартфонов. Система будет оставаться подключенной к сети при низком энергопотреблении.

В дополнение к новому режиму ожидания будет предложена функция постоянного подключения. Она позволит программам работать и обновлять данные даже при спящем режиме компьютера. Например, Windows 10X будет загружать электронные письма, получать обновления из соцсетей и обновлять другой контент в фоновом режиме.

Отмечается, с данной функцией совместимы большинство приложений магазина Windows для ПК, например, Outlook Mail, Calendar, Photos, OneDrive и другие. Также в спящем режиме станет возможна загрузка больших файлов, включая вложения. По желанию, функцию можно будет отключить.

Ожидается, что помимо функции нового режима ожидания в Windows 10X будет несколько других нововведений и улучшений, включая новый проводник. Однако Microsoft пока не раскрывает эту информацию.

Проект Windows 10X изначально был ориентирован на устройства с двумя дисплеями и складные гаджеты. Но несколько месяцев назад компания отложила запуск и сообщила, что фокус смещается на устройства с одним экраном.



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