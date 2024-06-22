Windows научилась сканировать текст с экрана смартфона

Microsoft завершила тестирование функции «Сканировать текст» с изображений. Теперь она доступна для всех пользователей Windows 10 и 11. Об этом пишет Windows Latest.

При просмотре изображений в приложении «Связь с телефоном» пользователю нужно выбрать опцию «Текст», чтобы распознать его на снимке. Эту функцию также можно запустить сочетанием клавиш Ctrl + T. Пока она работает только с английским языком.

Функция распознавания текста есть и инструмента «Ножницы»: утилита запускается, когда на подключенном к компьютеру смартфоне делается снимок экрана, и его нужно отредактировать. Приложение «Связь с телефоном» позволяет считывать текст напрямую, когда установлена связь между ПК и мобильным устройством.

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