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Microsoft нашла причину бага в антивирусе Defender

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Антивирус Microsoft Defender сломался после очередного обновления Windows: приложение начало генерировать тысячи файлов размером 2 КБ. Сейчас проблема уже устранена.

Microsoft нашла причину бага в антивирусе Defender

У некоторых пользователей Windows Server 2016 и Windows Server 2019, использующих сторонние антивирусы, общий объём файлов занял несколько гигабайтов, пишет Neowin. C аналогичной проблемой могут столкнуться и пользователи Windows 10.

Файлы генерировались в папке Program Data\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Store, в некоторых случаях — по несколько штук за секунду. Пока одни пользователи предлагали в качестве решения отключить Windows Defender, другие делились друг с другом сценариями командной строки для удаления файлов в папке History. Некоторые пользователи вообще не успевали приступить к удалению файлов, так как жёсткий диск оказывался полностью заполненным, что приводило к зависанию системы. 

Позднее пользователь Reddit сообщил, что ему удалось связаться со службой поддержки Microsoft, которая подтвердила наличие проблемы и пообещала исправить её; «виновником» был назван файл MsMpEng.dll.

Обновление Microsoft Defender с версии 1.1.18100.5 до 1.1.18100.6 вышло 6 мая, после него генерация файлов прекратилась.

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Фото на обложке: charnsitr / Shutterstock

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