Microsoft запустила «облачную» ОС для бизнеса Windows 365

Microsoft объявила о запуске облачного сервиса Windows 365, который позволяет получить доступ к виртуальным рабочим столам с Windows 10 или Windows 11 практически с любого устройства, имеющего доступ в интернет.

Компания анонсировала Windows 365 в прошлом месяце, а сегодня операционная система стала доступна для пользователей. Также Microsoft на официальном сайте опубликовала прайс-лист на Windows 365.

Всего у сервиса две ежемесячные подписки: для бизнеса и корпоративная. Первая дает доступ к системе через любой современный браузер, вторая — через приложение Microsoft Remote Desktop.

Стоимость подписки зависит от мощности компьютера. Самый бюджетный пакет включает в себя 1 виртуальный процессор, 2 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт облачного хранилища – он обойдется желающим в 1 620 рублей в месяц. Самая дорогая подписка стоит 10 935 рублей в месяц и открывает доступ к 8 виртуальным ЦП, 32 Гбайт ОЗУ и 512 Гб хранилища.

Варианты подписок на Microsoft 365

Также характеристики ПК можно настроить индивидуально — тогда подписка стоит от 1350 рублей на пользователя в месяц.

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