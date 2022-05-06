В России появится вино из Индии, Турции и Китая

На полках российских магазинов скоро появятся вина из Индии, Китая и Турции. Продавцы страхуют риски на случай проблем с поставками из европейских стран. До этого в России не было вин перечисленных восточных регионов.

Точную дату начала продаж дистрибьютеры Ladoga и Luding не назвали. Поставщики не ввозили их напрямую, сообщили «Известия».

Спрос на вина из этих стран будет зависить от цен на них. Сейчас примерно 85% объема продаж вина в рознице приходится на вина до 600 рублей за бутылку. Если ценник на вина из Китая, Индии и Турции составит, к примеру, 400 рублей, то россияне захотят его как минимум попробовать, пояснили эксперты.

Поставщики также стараются расширять ассортимент российских вин. За счет возросшего качества спрос на них повышается, добавили участники рынка.

В торговой сети «Верный», например, готовы рассмотреть предложения по напиткам из Китая, Индии и других стран, если оьи окажутся хорошего качества. Скоро ритейлер будет станет продавать тайский виски и бурбон. Пока самые популярные у покупателей вина — российские, испанские, грузинские, абхазские, итальянские и французские вина.

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