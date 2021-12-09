Поставщики спрогнозировали рост цен на вина в российских магазинах до 25%

Виноделы из-за неурожая в Италии и Франции и издержек в производстве планируют увеличить закупочные цены на напиток до 20-25%. Импортеры рассчитывают нивелировать рост до 10-15%.

Крупные продавцы получили уведомления о выросшей стоимости вина от поставщиков из Долины Луары, Шампани, Бургундии и Гаскони (Франция), Трентино — Альто Адидже (Италия), Нового Света и других винодельческих регионов, сообщил РБК.

Получение уведомлений о грядущем подорожании вина подтвердили также в сетях «Лента» и «Верный».

В 2021 году мировой объем производства вина снизится на 4%. Наибольшее снижение производства, по прогнозам экспертов, будет в европейских странах. Виноградарей подвели плохие погодные условия, которые затронули и три крупнейших винодельческих страны — Италию, Испанию и Францию. Эти же страны выступают крупнейшими поставщиками вина в Россию в денежном выражении.

Поставщики также ссылаются на рост стоимости комплектующих материалов, который также повлиял на повышение цен.

Представитель «Верного» уточнил, что сеть пока не приняла повышения стоимости. Поставщики, как отметил ритейлер, пытаются использовать в свою пользу кратковременную конъюнктуру рынка — повышенный спрос на алкоголь в период новогодних каникул.

Не все компании-контрагенты сформировали новый прайс, уведомления о повышении цен рассматриваются в индивидуальном порядке, с поставщиками ведутся переговоры для избежания резких ценовых скачков, заверил представитель «Ленты».

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