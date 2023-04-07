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Эксперимент по онлайн-продаже вина на сайте «Почты России» одобрили в правительстве

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Эксперимент по онлайн-продаже вина с 1 ноября одобрили в правительстве. Продавать его будут на сайте «Почты России», которая выступит оператором доставки. Получить заказ можно будет только по паспорту, либо по верификации через «Госуслуги».

Эксперимент по онлайн-продаже вина на сайте «Почты России» одобрили в правительстве

Правительство одобрило проведение эксперимента по онлайн-продаже российского вина на сайте «Почты России». Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму.

Эксперимент предлагается провести с 1 ноября. Продаваться будут только российские вина – тихие, игристые и крепленые. Список допущенных к продаже производителей составит Минсельхоз.

Оператором доставки вина выступит «Почта России». Получить заказ можно будет в отделениях «Почты России», либо с доставкой на конкретный адрес не ранее, чем спустя сутки после оформления заказа. От получателя потребуют предъявить паспорт или подтвердить личность через «Госуслуги».  

Фото на обложке: Africa Studio / Shutterstock

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