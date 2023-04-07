Эксперимент по онлайн-продаже вина с 1 ноября одобрили в правительстве. Продавать его будут на сайте «Почты России», которая выступит оператором доставки. Получить заказ можно будет только по паспорту, либо по верификации через «Госуслуги».

Эксперимент по онлайн-продаже вина на сайте «Почты России» одобрили в правительстве