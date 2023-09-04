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«Цифровой сомелье» The Winest основателя Burger Heroes привлек $800 тыс.

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Цифровой сомелье» The Winest, созданный в Израиле основателем сети бургер-баров Burger Heroes Игорем Подстрешным, привлек $800 тыс. в предпосевной раунде инвестиций. Решение стартапа создает вкусовой профиль пользователя, на основе которого подбирает подходящее ему вино.

«Цифровой сомелье» The Winest основателя Burger Heroes привлек $800 тыс.

Стартап The Winest, который в Израиле запустил основатель сети бурге-баров Burger Heroes Игорь Подстрешный, привлек $800 тыс. в pre-seed раунде инвестиций. Об этом сообщил CTech.

В компанию инвестировали сооснователь Logistor Александр Фридман, основатель Possible Group Андрей Виноград, креативный директор Instinct Даниил Островский и сооснователь рекламного агентства DCBL Вадим Стольберг.

The Winest через заполнение анкеты создает вкусовой профиль пользователя, учитывая различные предпочтения. На основе этого профиля решение стартапа предлагает пользователю вина, которые ему бы подошли.

Сооснователями The Winest вместе с Подстрешным являются его партнер по московскому бизнесу Петр Рабчевский и Екатерина Шохина, которая ранее занималась маркетингом в Adidas, Uniqlo, BMW Group, LVMH и других компаниях.

Фото на обложке: vectorfusionart / Shutterstock

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