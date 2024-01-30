Суд в Москве оштрафовал Wink на 2 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Wink на 2 млн рублей за отсутствие возрастной маркировки в материалах, демонстрирующих сцены ЛГБТ*.

«ООО «Рестрим Медиа» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей (двух миллионов рублей)», — говорится в сообщении в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

В каких именно материалах онлайн-кинотеатра были выявлены нарушения, не уточняется. Ранее в августе суд в Петербурге признал Wink виновным в правонарушении, предусмотренном той же статьей. Тогда сумма штрафа составила 1 млн рублей.

Речь шла о фильмах «Как живой», «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Проклятие Чаки» и «Английский цирюльник»

Кроме того, Роскомнадзор счел ответственным за демонстрацию ЛГБТ-материалов «Ростелеком», которому ранее принадлежал Wink.

*30 ноября 2023 года Верховный суд России признал экстремистской организацией и запретил «международное общественное движение ЛГБТ».

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