Названы победители Startup Village Livestream’20

Стали известны победители конкурса стартапов, прошедшего в рамках конференции Startup Village Livestream’20. Призовой фонд конкурса составил 24 млн рублей. Победителей определили в четырех треках — IT, BioTech, Industrial Tech и Energy Tech. Об этом сообщили в пресс-службе «Сколково».

Конкурс проходил в онлайн-режиме. Финалисты по видеосвязи отвечали на вопросы жюри. Обладатели первого места получили 3 млн рублей, второго — 2 млн рублей, третьего — 1 млн рублей.

Трек биомедицинских технологий:

Первое место заняла команда Med VR, разработавшая медицинский симулятор на основе виртуальной реальности.

На второй строчке компания MRobot, представившая роботизированную систему интраоперационной рентгенотерапии рака легких.

На третьем месте проект «Биомодифицированные минеральные удобрения».

Трек IT:

Победителем стала компания Александра Дремина Biosmart, которая представила биометрический считыватель вен ладони.

Вторую строчку занял проект Native Robotics Евгения Израйлита и Никиты Чернядева, предлагающий гибкие решения для промышленных роботов.

Третье место завоевал сервис создания аудиокниг Speechki.

Индустриальный трек:

Первое место присудили пермской компании «Ф2 Инновации», которая занимается разработками в области промышленной 3D-печати и производством 3D-принтеров.

Второе место досталось компании MONQ, разработавшей AIOps-платформу для UX-мониторинга и автоматизированного инцидент-менеджмента.

На третьем месте проект ENOT — цифровая платформа ускорения нейросетей для периферийных устройств.

Трек энергоэффективных технологий:

Первое место завоевал проект «Коалесцент», занимающийся снижением содержания масла в окалине металлургических производств.

Вторыми стали разработчики из компании «Эвогресс». Она производит высокоресурсные когенерационные установки на базе свободнопоршневого двигателя Стирлинга.

Третье место – у команды ClimateGuard, разработавшей устройство для мониторинга микроклимата помещений.