Названы победители акселератора «Начни иначе» для предпринимателей в сфере инклюзии

Росбанк и Impact Hub Moscow объявили победителей акселерационной программы «Начни иначе» для социальных предпринимателей и НКО в сфере инклюзии. За призовой фонд в 2 млн рублей боролись 17 организаций из 11 городов России.

Главные призы:

грант на образовательную поездку команды в размере 400 тысяч рублей получили инклюзивные путешествия Globe4all, г. Санкт-Петербург;

денежный грант на развитие в размере 350 тысяч рублей получило инклюзивное производство мягкой мебели МФ «Астра», г. Санкт-Петербург;

денежный грант на развитие в размере 250 тысяч рублей получил инклюзивный цех VARENIKI для выпускников коррекционных интернатов, г. Вольск, Саратовская область;

денежный грант на развитие в размере 150 тысяч рублей получило мобильное приложение по переводу спектаклей на жестовый язык для людей с нарушениями слуха «АСДИИСК», г. Москва.

Обладателями партнерских призов стали:

центр поддержки эколого-социальных программ «Устойчивое развитие», проект «Доброворот» (г. Москва), и игра для слепых «Единая лига Подмосковья по голболу» (Московская область) получили разработку сайта от студии Wave;

центр социально-психологической поддержки «Все свои!» для воспитанников детских домов (г. Красноярск), инклюзивный арт-кластер для людей с ментальными нарушениями «Ты можешь быть любым» (г. Братск, Иркутская область) и центр здорового образа жизни для старшего поколения «Вместе» (г. Одинцово, Московская область) получили полугодовое участие в импакт-клубе Impact Hub Moscow;

центр развития для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мархамат» (г. Уфа), волонтерский центр «Серебряный возраст» (г. Москва) и школа, помогающая людям с онкологическим диагнозом получать равную помощь, «Школа равных» ( г. Москва) получили стратегические сессии от платформы социальных изменений todogood.

В течение полугода 10 финалистов программы «Начни иначе» продолжат работу с наставником.

«<...> За время программы мы постарались дать проектам знания и навыки для создания устойчивой бизнес-модели: гордиться своим умением и возможностью самостоятельно зарабатывать, уметь по достоинству оценить свой продукт, который выбирают покупатели, пользоваться новыми технологиями, инвестировать в команду и осваивать новые практики и бизнес-методики. На наших глазах участники программы делают уверенные шаги от идеи к финансово независимым бизнесам, чтобы помогать как можно большему числу людей», — отметила Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка.

Ознакомиться с питчами финалистов можно на сайте.

Всероссийская акселерационная программа «Начни иначе» была запущена Росбанком в сотрудничестве с центром поддержки социальных инноваций и предпринимательства Impact Hub Moscow в 2018 году. За это время программа помогла 55 организациям и социальным стартапам, занимающимся поддержкой уязвимых групп населения, стать финансово устойчивыми.