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Стали известны победители Moscow Travel Hack 2021

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

28 марта состоялся финал туристического хакатона Moscow Travel Hack 2021. Из 60 команд партнеры и организаторы выбрали 10 победителей, которые получили по 150 тыс. рублей и другие призы.

Стали известны победители Moscow Travel Hack 2021

Выступая с приветственным словом, заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Алина Арутюнова отметила, что это первый хакатон, который прошел после очень сложного года. Она поблагодарила команды за участие в мероприятии и сказала, что такие решения — синтез путешествий и высоких технологий — крайне нужны индустрии, задача которой — дарить людям впечатления и счастье.

Представитель «Росатома» Олег Кучумов отметил, что высоко оценивает усилия команд, которые справились со сложными задачами трека. По его словам, одна из команд выбыла из конкурса, но оставшиеся продемонстрировали мастерство и заинтересованность в работе.

Список победителей:

  1. Команда «НейроЛинолеум» выбрала трек компании «Русатом Инфраструктурные решения». Задача участников — создать алгоритм, который поможет посетителям туристических порталов получать релевантный и актуальный контент. Решение команды — сочетание микросервиса и механизма сбора данных, на основе которых уже работает тестовый алгоритм.
  2. EVA решила вторую задачу от «Русатом Инфраструктурные решения». Команда придумала, как связать навигатор с аудиогидом и маршрутами, чтобы пользователи могли слушать рассказ об истории и достопримечательностях вокруг во время путешествия или прогулки. EVA предложила решение, сочетающее аудиогид, AR-квест и несколько форматов аудио-экскурсий. Кроме того, в приложении уже есть вариант монетизации.
  3. Члены команды MAD Team помогли «Сберу» и Московскому метрополитену. Они разработали разделы для приложений, где пользователь сможет узнать новости региона, почитать о достопримечательностях, найти гиды и возможности для досуга. Приложение создает маршруты на основе интересов пользователей, а также позволяет туристам объединяться в группы и находить гидов среди местных жителей.
  4. Mountain Heads создала дополнение для приложения S7 Airlines, которое поможет клиентам авиакомпании не только покупать билеты, но и планировать путешествие в одном месте. Решение Mountain Heads — планировщик, который позволяет выбрать интересные места в городе на основе данных о пользователе, а затем показывает их на карте и помогает спланировать маршрут в «Яндекс.Картах» и приложении S7. Команда «Дикие» получила приз менторских симпатий.
  5. MERSARI помогла московскому аэропорту Домодедово разработать централизованное приложение, которое позволяет бронировать дополнительные услуги аэропорта и партнеров онлайн: бизнес-зал, сопровождение и fast track. Алгоритм собирает данные о клиентах и предлагает им нужные услуги, а само приложение легко масштабируется.
  6. Команда GGWP взялись за задачу компании TUI. Участники создали сервис для сайта туроператора, выдающий персонализированные предложения на основе данных путешественников. Они проанализировали, какие данные необходимо собирать, и с помощью собственного алгоритма создали работающий прототип.
  7. Участники команды «Спортивная гребля» решили проблему RUSSPASS, победив в хакатоне второй год подряд. Они реализовали систему RUSSPASS ID, которая позволит пользователям сервиса регистрироваться на ресурсах партнеров. Команда разработала авторизацию по разным сценариям — через плагин на сайтах, не поддерживающих RUSSPASS, с помощью пароля и SMS-сообщения.
  8. «Береста и желуди» выиграла в треке Политехнического музея. Команда создала приложение с 11 тематическими разделами, где подростки смогут искать ответы на вопросы о мире и получать информацию в доступном виде. Пользуясь предоставленным графом, команда реализовала поиск на основе машинного обучения, а также предложила геймифицировать его. Решение поддерживает дополнения сторонних разработчиков.
  9. $300 Sprints создала приложение для гостей и сотрудников «Метрополя» — Metropol Life. С его помощью пользователи смогут обращаться за помощью к администрации, узнавать об услугах отеля и ближайших достопримечательностях. Оно позволяет подбирать нужные номера, бронировать и узнавать их историю. С точки зрения команды, одна из самых сильных сторон приложения — его интерактивность и дизайн. Также в приложении есть квесты.
  10. Команда Unknown Brain помогла музею современного искусства «Гараж» разработать программу, которая позволит сотрудникам проводить исследования посетителей и фиксировать результаты. Их веб-сервис сразу собирает аналитику, позволяет проводить опросы и предлагать готовые решения сотрудникам музея, повышая их KPI. Приложение также позволяет создать тепловую карту, определяющую наиболее популярные у посетителей экспонаты.
Наши технологии помогают городам и регионам становиться комфортнее не только для жителей, но и для гостей. Туризм — это одна из важных точек роста. Цифровые решения, которые здесь применяются, должны быть не только удобными для пользователей, но и способствовать раскрытию туристического потенциала территории.

Мы предложили участникам хакатона доработать наши реально действующие цифровые сервисы и получили массу свежих идей, как сделать их лучше. Выбор фаворитов был для нас был очень непрост, но в итоге мы сошлись во мнении, что ребята из команд «НейроЛинолеум и EVA за короткое время смогли предложить самые лучшие решения.
Олег Кучумов, директор по разработке АО «Русатом Инфраструктурные решения»

Также Алина Арутюнова вручила приз зрительских симпатий — его получила Mountain Heads. Команда выиграла сертификат на путешествие по России от RUSSPASS и возможность пройти стажировку в Департаменте информационных технологий города Москвы.

Кроме того, в последний день хакатона состоялась публичная программа. Гости приняли участие в бизнес-игре, а также послушали выступления представителей индустрии туризма и гостеприимства на темы цифровизации отрасли и новых технологий.

В качестве спикеров выступили:

  • Феликс Шпильман, бизнес-ангел, генеральный директор группы компаний Emerging Travel Group (Ostrovok, B2B.Ostrovok, RateHawk и ZenHotels);
  • Александр Сысоев, основатель картографического сервиса «2ГИС»;
  • Вадим Мельников, технический директор Tutu.ru;
  • Максим Рыжов, директор по продукту RUSSPASS;
  • Антон Лосенков, ИТ-директор отеля «Метрополь», и многие другие.

 

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Moscow Travel Hack 2021 — второй туристический хакатон, организованный в рамках проекта Moscow Travel Hub. Цель мероприятия — помочь развитию новых технологий в индустрии туризма и гостеприимства Москвы. Организаторы получили 1297 заявок от 2250 участников, из которых собрали 60 команд-финалистов. Хакатон прошел 27 и 28 марта в дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках.

Организаторы — Комитет по туризму города Москвы и АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы».

Генеральный партнер хакатона — «Русатом Инфраструктурные решения», госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер», технологический партнер — Selectel.

Фото на обложке и в материале: Spinon

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