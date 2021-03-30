Стали известны победители Moscow Travel Hack 2021

28 марта состоялся финал туристического хакатона Moscow Travel Hack 2021. Из 60 команд партнеры и организаторы выбрали 10 победителей, которые получили по 150 тыс. рублей и другие призы.

Выступая с приветственным словом, заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Алина Арутюнова отметила, что это первый хакатон, который прошел после очень сложного года. Она поблагодарила команды за участие в мероприятии и сказала, что такие решения — синтез путешествий и высоких технологий — крайне нужны индустрии, задача которой — дарить людям впечатления и счастье.

Представитель «Росатома» Олег Кучумов отметил, что высоко оценивает усилия команд, которые справились со сложными задачами трека. По его словам, одна из команд выбыла из конкурса, но оставшиеся продемонстрировали мастерство и заинтересованность в работе.

Список победителей:

Команда «НейроЛинолеум» выбрала трек компании «Русатом Инфраструктурные решения». Задача участников — создать алгоритм, который поможет посетителям туристических порталов получать релевантный и актуальный контент. Решение команды — сочетание микросервиса и механизма сбора данных, на основе которых уже работает тестовый алгоритм. EVA решила вторую задачу от «Русатом Инфраструктурные решения». Команда придумала, как связать навигатор с аудиогидом и маршрутами, чтобы пользователи могли слушать рассказ об истории и достопримечательностях вокруг во время путешествия или прогулки. EVA предложила решение, сочетающее аудиогид, AR-квест и несколько форматов аудио-экскурсий. Кроме того, в приложении уже есть вариант монетизации. Члены команды MAD Team помогли «Сберу» и Московскому метрополитену. Они разработали разделы для приложений, где пользователь сможет узнать новости региона, почитать о достопримечательностях, найти гиды и возможности для досуга. Приложение создает маршруты на основе интересов пользователей, а также позволяет туристам объединяться в группы и находить гидов среди местных жителей. Mountain Heads создала дополнение для приложения S7 Airlines, которое поможет клиентам авиакомпании не только покупать билеты, но и планировать путешествие в одном месте. Решение Mountain Heads — планировщик, который позволяет выбрать интересные места в городе на основе данных о пользователе, а затем показывает их на карте и помогает спланировать маршрут в «Яндекс.Картах» и приложении S7. Команда «Дикие» получила приз менторских симпатий. MERSARI помогла московскому аэропорту Домодедово разработать централизованное приложение, которое позволяет бронировать дополнительные услуги аэропорта и партнеров онлайн: бизнес-зал, сопровождение и fast track. Алгоритм собирает данные о клиентах и предлагает им нужные услуги, а само приложение легко масштабируется. Команда GGWP взялись за задачу компании TUI. Участники создали сервис для сайта туроператора, выдающий персонализированные предложения на основе данных путешественников. Они проанализировали, какие данные необходимо собирать, и с помощью собственного алгоритма создали работающий прототип. Участники команды «Спортивная гребля» решили проблему RUSSPASS, победив в хакатоне второй год подряд. Они реализовали систему RUSSPASS ID, которая позволит пользователям сервиса регистрироваться на ресурсах партнеров. Команда разработала авторизацию по разным сценариям — через плагин на сайтах, не поддерживающих RUSSPASS, с помощью пароля и SMS-сообщения. «Береста и желуди» выиграла в треке Политехнического музея. Команда создала приложение с 11 тематическими разделами, где подростки смогут искать ответы на вопросы о мире и получать информацию в доступном виде. Пользуясь предоставленным графом, команда реализовала поиск на основе машинного обучения, а также предложила геймифицировать его. Решение поддерживает дополнения сторонних разработчиков. $300 Sprints создала приложение для гостей и сотрудников «Метрополя» — Metropol Life. С его помощью пользователи смогут обращаться за помощью к администрации, узнавать об услугах отеля и ближайших достопримечательностях. Оно позволяет подбирать нужные номера, бронировать и узнавать их историю. С точки зрения команды, одна из самых сильных сторон приложения — его интерактивность и дизайн. Также в приложении есть квесты. Команда Unknown Brain помогла музею современного искусства «Гараж» разработать программу, которая позволит сотрудникам проводить исследования посетителей и фиксировать результаты. Их веб-сервис сразу собирает аналитику, позволяет проводить опросы и предлагать готовые решения сотрудникам музея, повышая их KPI. Приложение также позволяет создать тепловую карту, определяющую наиболее популярные у посетителей экспонаты.

Наши технологии помогают городам и регионам становиться комфортнее не только для жителей, но и для гостей. Туризм — это одна из важных точек роста. Цифровые решения, которые здесь применяются, должны быть не только удобными для пользователей, но и способствовать раскрытию туристического потенциала территории.



Мы предложили участникам хакатона доработать наши реально действующие цифровые сервисы и получили массу свежих идей, как сделать их лучше. Выбор фаворитов был для нас был очень непрост, но в итоге мы сошлись во мнении, что ребята из команд «НейроЛинолеум и EVA за короткое время смогли предложить самые лучшие решения. Олег Кучумов, директор по разработке АО «Русатом Инфраструктурные решения»

Также Алина Арутюнова вручила приз зрительских симпатий — его получила Mountain Heads. Команда выиграла сертификат на путешествие по России от RUSSPASS и возможность пройти стажировку в Департаменте информационных технологий города Москвы.

Кроме того, в последний день хакатона состоялась публичная программа. Гости приняли участие в бизнес-игре, а также послушали выступления представителей индустрии туризма и гостеприимства на темы цифровизации отрасли и новых технологий.

В качестве спикеров выступили:

Феликс Шпильман, бизнес-ангел, генеральный директор группы компаний Emerging Travel Group (Ostrovok, B2B.Ostrovok, RateHawk и ZenHotels);

Александр Сысоев, основатель картографического сервиса «2ГИС»;

Вадим Мельников, технический директор Tutu.ru;

Максим Рыжов, директор по продукту RUSSPASS;

Антон Лосенков, ИТ-директор отеля «Метрополь», и многие другие.

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Moscow Travel Hack 2021 — второй туристический хакатон, организованный в рамках проекта Moscow Travel Hub. Цель мероприятия — помочь развитию новых технологий в индустрии туризма и гостеприимства Москвы. Организаторы получили 1297 заявок от 2250 участников, из которых собрали 60 команд-финалистов. Хакатон прошел 27 и 28 марта в дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках.

Организаторы — Комитет по туризму города Москвы и АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы».

Генеральный партнер хакатона — «Русатом Инфраструктурные решения», госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер», технологический партнер — Selectel.





Фото на обложке и в материале: Spinon