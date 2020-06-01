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Акселератор Winno Moscow открыл лабораторию для WineTech-стартапов

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

16 июня стартует бесплатная онлайн-программа для тех, кто хочет запустить свой технологический проект в винной индустрии. На протяжении восьми недель участники будут получать знания о рынке, генерировать и тестировать идеи, работать над бизнес-моделью. Заявки принимаются до 14 июня.

Акселератор Winno Moscow открыл лабораторию для WineTech-стартапов

Программа WineWay Lab разбита на четыре блока и адаптирована к прохождению в онлайн-формате. 

Этапы программы:

  • на первом этапе участники будут получать знания о винной индустрии от лекторов;
  • на втором – учиться генерировать и валидировать идеи;
  • на третьем – тестировать гипотезы и прорабатывать бизнес-проект;
  • на четвертом – готовить стартап к запуску, включая комплектацию команд и составление презентации. 

Программа WineWay завершится 8 августа демонстрацией бизнес-проектов.

Восемь недель обучения и работы над бизнес-проектом в рамках WineWay Lab подготовит стартапы к следующему этапу – акселерации и привлечению инвестиций. Команды смогут принять участие в следующем отборе Winno Moscow, который поможет выйти на французский рынок, или обратиться в другие акселераторы в любой стране мира. 

Стать участником может каждый желающий, достигший 18 лет и получивший высшее образование. Подать заявку на участие можно на сайте. 

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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