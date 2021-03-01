Фонд Потанина купил 20% акций разработчика онлайн-тренажеров для врачей

Компания создана в 2019 году. DocClub — это интерактивная платформа профессионального развития врачей и содержит тренажер, который имитирует прием пациента на основе реальных историй болезней. Медики в онлайн-игре тренируются в сборе анамнеза, назначении анализов, лекарств и постановке диагноза. Система подсказками «ведет» специалиста, анализирует его верные или неверные решения.

Источник: официальный сайт DocClub

Для самих врачей прохождение симулятора бесплатно, на платформе зарегистрировано более 700 специалистов. DocClub монетизируется за счет сотрудничества с фармкомпаниями, уточняет издание. Они отслеживают, какие лекарственные препараты назначают медики и корректируют продвижение своей продукции.

Сумму сделки стороны не называют, но представитель фонда пояснил, что Health tech является одной из ключевых инвестиционных вертикалей Winter Capital. В то же время инвестиционный директор фонда Sistema VC Эмиль Гафаров полагает, что стартап, подобный DocClub, можно оценить примерно в $3 млн, то есть возможные инвестиции составляют приблизительно $600 тысяч.

Привлеченные средства будут направлены на продвижение платформы среди врачей и фармацевтов Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода и Ярославля, пояснил изданию основатель проекта Михаил Литвиненко. В планах DocClub — охватить свыше 4,5 тысяч врачей узких специализаций.

Фото на обложке: mrmohock / Shutterstock