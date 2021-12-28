После новогодних праздников цены на отдых упадут на 40%

С середины января начнут снижаться цены на путешествия, а к февралю упадут уже на 30–40% по сравнению с праздничными.

Это произойдет не сразу: цены начнут постепенно падать с 15 января и достигнут минимума к 1 февраля, сообщили «Известиям» туроператоры.

Особенно существенна разница будет для тех, кто выбирает направления вроде Доминиканы, Кубы и Мексики. Так, например, если туры на Новый год на двоих туда продаются за 300 тыс. рублей, то к 1 февраля будут стоить уже 200 тыс. отметил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Экономия будет заметной и в случае с Египтом и Турцией. Снижение цен также ожидает и отечественный горнолыжный курорт в Красной Поляне. Разница может составить до 40%.

При этом в феврале падение цен не ожидается. По сравнению с новогодними праздниками отдых в феврале действительно дешевле на 10–20%, но дороже, чем во второй половине января, отметили в «TUI Россия».

Для этого есть несколько причин: первая — празднование восточного Нового года в феврале в Юго-Восточной Азии, вторая — горнолыжники считают его самым лучшим месяцем для катаний, что тоже влияет на спрос и стоимость туров. Поэтому эксперты советуют не упустить момент максимального снижения цен.

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