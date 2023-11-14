Названы популярные направления для зимовки

Самые популярные направления для поездок зимой 2023-2024 года стали Таиланд, Узбекистан, Турция, Индия и Азербайджан. В список также вошли Киргизия, Шри-Ланка, Индонезия, Армения и Вьетнам. Это выяснили аналитики сервиса «Яндекс Путешествия», с результатами опроса ознакомился RB.RU.

Средняя цена перелета туда-обратно в Таиланд — 76,9 тыс. рублей, в Узбекистан — 31 тыс. рублей, Турцию — 39,7 тыс. рублей, Индию — 53,7 тыс. рублей, Азербайджан — 28,5 тыс. рублей.

Проживание в трехзвездочной гостинице в течение трех недель в среднем обойдется: в Таиланде — от 22, 6 тыс. рублей, в Узбекистане — 36,4 тыс. рублей, Турции — 33,3 тыс. рублей, в Индии — 20,3 тыс. рублей, в Азербайджане — 61,7 тыс. рублей.

Среди городов, где чаще всего зимуют россияне, самыми посещаемыми стали Бангкок, Пхукет, Стамбул, Баку и Дели. В основном пользователи сервиса планируют отдыхать в теплых краях около четырех недель.

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