Стоимость отелей на горнолыжных курортах РФ выросла на 8-25%

Сервисы бронирования туристического жилья отмечают заметное подорожание отелей на популярных горнолыжных курортах России. Средняя стоимость ночи зимой-весной 2024 года выросла на 15% год к году — до 10,6 тысяч рублей.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис «МТС Travel». Согласно данным Ostrovok.ru, рост средней цены по России год к году составил 25%, до 10 тысяч рублей за ночь. Представители «Яндекс.Путешествий» называют схожую цифру — 10,4 тысяч рублей за ночь (+8% относительно прошлого года).

Самыми популярными направлениями у любителей горнолыжного отдыха остаются Краснодарский край, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Кемеровская и Мурманская области.

Сильнее всего в абсолютном выражении выросла цена за проживание в отелях курортов Сочи: «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром». Здесь, по данным «МТС Travel», средний чек за ночь с 9 января по конец апреля 2024-го составил 13 тысяч рублей, что на 26% больше, чем годом ранее.

Ostrovok.ru отмечает увеличение среднего чека за ночь в гостиницах «Красной Поляны» на 32% год к году — до 12,5 тысяч рублей. Согласно «Яндекс.Путешествиям», туристы ищут жилье не только непосредственно на курортах, но и близлежащих крупных городах. Так, средняя стоимость ночи в Сочи выросла почти на 6% — до 12,3 тысяч рублей.

При этом стоимость жилья на других зимних курортах также значительно выросла. Например, по данным «МТС Travel», средний чек за ночь в отелях Шерегеша составляет 8 тысяч рублей (+20% год к году), «Большого Вудъявра» — 7,3 тысяч рублей (+27%).

По информации аналитиков Ostrovok, туристическое жилье в Шерегеше подорожало до 10,2 тысяч рублей (+31%), а в Домбае — 6,5 тысяч рублей (+30%).

Представители сервисов бронирования сообщают, что свободных мест в отелях на горнолыжных курортах пока достаточно, но ближе к праздникам их стоимость будет лишь расти.

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