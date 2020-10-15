Университет Иннополис открыл набор в Зимнюю школу по машинному обучению в робототехнике
С 7 по 20 декабря в Университете Иннополис пройдет образовательная программа, посвященная использованию машинного обучения в робототехнике. Подать заявку могут студенты старших курсов, магистранты, аспиранты, исследователи и специалисты. Дедлайн — 20 октября.
Программа нацелена на практическое применение машинного обучения и разделена на несколько этапов:
- лекции и семинары;
- работа в группах над собственными проектами.
Также все желающие смогут пройти отбор, а лучшие продолжат обучение в Университете Иннополис.
Преподаватели:
- Ян Петерс, профессор Дармштадтского технического университета, исследователь в Институте интеллектуальных систем имени Макса Планка;
- Анджело Кэнджелози, профессор машинного обучения и робототехники в Манчестерском университете, и другие специалисты.
Те, кто хочет обучаться в Зимней школе, должны отлично знать математику, уметь программировать на C ++, Java, Python или MatLab, владеть английским языком на уровне Upper-intermediate и выше, а также по возможности иметь собственный компьютер.
Занятия будут проходить на территории Университета Иннополис, студентам предоставят жилье в кампусе. Подробности и регистрация доступны по ссылке.
Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock
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