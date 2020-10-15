С 7 по 20 декабря в Университете Иннополис пройдет образовательная программа, посвященная использованию машинного обучения в робототехнике. Подать заявку могут студенты старших курсов, магистранты, аспиранты, исследователи и специалисты. Дедлайн — 20 октября.

Университет Иннополис открыл набор в Зимнюю школу по машинному обучению в робототехнике