Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Университет Иннополис открыл набор в Зимнюю школу по машинному обучению в робототехнике

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 7 по 20 декабря в Университете Иннополис пройдет образовательная программа, посвященная использованию машинного обучения в робототехнике. Подать заявку могут студенты старших курсов, магистранты, аспиранты, исследователи и специалисты. Дедлайн — 20 октября.

Университет Иннополис открыл набор в Зимнюю школу по машинному обучению в робототехнике

Программа нацелена на практическое применение машинного обучения и разделена на несколько этапов:

  • лекции и семинары;
  • работа в группах над собственными проектами.

Также все желающие смогут пройти отбор, а лучшие продолжат обучение в Университете Иннополис.

Преподаватели:

  • Ян Петерс, профессор Дармштадтского технического университета, исследователь в Институте интеллектуальных систем имени Макса Планка;
  • Анджело Кэнджелози, профессор машинного обучения и робототехники в Манчестерском университете, и другие специалисты.

Те, кто хочет обучаться в Зимней школе, должны отлично знать математику, уметь программировать на C ++, Java, Python или MatLab, владеть английским языком на уровне Upper-intermediate и выше, а также по возможности иметь собственный компьютер.

Занятия будут проходить на территории Университета Иннополис, студентам предоставят жилье в кампусе. Подробности и регистрация доступны по ссылке.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

15 октября 2020

Пятьдесят лучших инновационных идей

16 октября 2020

УМНИК – Квантовые технологии (II)

16 октября 2020

Znak Cup

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма