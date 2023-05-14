Вместо Wistron собирать iPhone 15 и 15 Plus в Индии будет Tata Group

Одна из крупнейших по капитализации и выручке промышленных корпораций в Индии Tata Group приобретает производственную линию тайваньской компании Wistron, чтобы получить возможность собирать iPhone 15 и 15 Plus в индийском штате Карнатака.

Сейчас у Apple есть три контрактных производителя в Индии — Foxconn, Pegatron и Luxshare. Четвертым партнером была компания Wistron, которая намерена свернуть деятельность в Индии, как только Tata Group получит свой завод, пишет Gizmochina.

Эксперты напоминают, что не так давно Apple открыла двери двух офлайн-магазинов в Мумбаи и Дели, да и в целом Индия — второй по величине рынок смартфонов, где Apple постоянно наращивает присутствие, а потому аналитики удивляются желанию Wistron выйти из бизнеса сборки iPhone в Индии.

По данным портала, Tata Group уже получила заказы на модели iPhone 15 и 15 Plus следующего поколения, дебют которых намечен на конец этого года. Это указывает на то, что именно из Индии пойдут первая волна поставок новой серии.

Исследовательская фирма Trendforce заявляет, что индийский конгломерат получит лишь небольшую долю в производстве iPhone 15 и 15 Plus (около 5% каждой модели).

70% традиционных моделей будет собирать Foxconn, 25% — Luxshare. 60% моделей Plus будет собирать Luxshare, 35% — Pegatron. Сборку iPhone 15 Pro и Pro Max на 70% доверят Foxconn, 30% Pro соберет Pegatron, и 30% Pro Max —Luxshare.

Аналитики Trendforce уверены, что малый процент для «новичка» — стандартная политика для Apple, но, если во время этого «пилотного шага» все пойдет хорошо, Tata Group сможет увеличить процент производства iPhone уже в следующем году.

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