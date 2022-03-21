Зарубежные авторы объявили о приостановке работы с российскими издательствами

Писатели Стивен Кинг, Нил Гейман, Линвуд Баркли, Адам Пшехшта заявили о приостановке работы с российскими издательствами на фоне спецоперации России на Украине. Подобные заявления делают и зарубежные издательства и продавцы: Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster, Gardners.

Сотрудничество приостановили Hachette UK, Ebury, Berrett Kohler, агентство Michael O’Mara, сообщили источники «Коммерсанту». Российский книжный союз (РКС) оценивал долю иностранных авторов в совокупной выручке российского книжного рынка в 40%.

В «Эксмо-АСТ» заявили, что официальных заявлений о расторжении контрактов от представителей западных писателей группа пока не получала, и в конце марта издательство готовится выпустить на русском языке новую книгу Стивена Кинга «Билли Саммерс». «Но если западные авторы примут решение о расторжении, российские читатели не получат доступ к новинкам»,— отметил глава компании Олег Новиков. Доля западных авторов в портфеле группы составляет 20%.

Бумажные книги теоритически можно напечатать с запасом, но права на выпуск электронных и аудиокниг при расторжении договора прекращаются сразу, уточнил господин Новиков.

Участники рынка опасаются, что отсуствие новинок приведет к росту пиратских копий. Они надеятся, что часть партнеров после завершения спецоперации возобновит работу. Если этого не произойдет, то издательствам придется искать другие варианты. Издательства могут переориентироваться на российских авторов, современную литературу Китая, Южной Кореи и Японии.

Фото на обложке: onajourney / Shutterstock