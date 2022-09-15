Самозанятые смогут продавать товары на «Яндекс.Маркете» без комиссии

Самозанятые могут продавать и продвигать товары на «Яндекс.Маркете» без комиссии до конца года. Им доступны все инструменты маркетплейса для продвижения бизнеса. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

Витрина, сортировочные центры и пункты выдачи заказов помогут самозанятым запустить онлайн-торговлю с доставкой по всей России. Они также смогут запустить новый канал продаж, если работают в сети: этот вариант пригодится тем, кто раньше находил покупателей через соцсети и теперь лишился каналов продаж.

На «Маркете» более 800 категорий, в которых самозанятые смогут запустить продажи. Они смогут выбрать любую удобную модель партнерства с сервисом: товары можно хранить у себя или передать их сервису, пользоваться экспресс-доставкой и т. д.

Продвигать товары можно будет с помошью кампаний, акций и промокодов. На маркетплейсе самозанятый также сможет предложить покупателям оплату заказа частями через сервис «Сплит», при этом деньги продавец получит сразу.

До конца года «Маркет» будет компенсировать самозанятым комиссию за размещение товарных предложений.

По официальным данным, количество самозанятых в России с начала 2022 года к августу выросло на 40% и уже превысило 5,4 млн человек. Самые популярные направления у них — оказание услуг.

Фото на обложке: «Яндекс. Маркет»