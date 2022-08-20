Wizz Air прекратила продажу билетов между РФ и ОАЭ из-за угроз бойкота – Reuters

Европейский лоукостер Wizz Air снял с продажи билеты на рейсы между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами, о чем стало известно международному информационному агентству Reuters.
В издании считают, что это связано с угрозами бойкота услуг компании, которые появились в соцсетях в связи с решением авиаперевозчика в октябре возобновить перелеты между Москвой и Абу-Даби.
Ранее с конца февраля компания приостановила все рейсы с Россией.
При этом Reuters ссылается на заявление компании от 19 августа, но в этом документе, как агентство само же и цитирует, речь идет лишь про «отраслевые ограничения в цепочке поставок».
Авиаперевозчик в своем бизнес-аккаунте в Twitter разъясняет: полеты должна была осуществлять дочерняя компания Wizz Air Abu Dhabi.
«Дочка» зарегистрирована в ОАЭ, где работает в соответствии с местными правилами, которые позволяют сотрудничать с РФ. Но сейчас у компании возникли сложности в поставках.
Лондонская Wizz Air владеет 49% акций Wizz Air Abu Dhabi, а контрольный пакет – у Фонда национального благосостояния Абу-Даби ADQ.
Версию про резкую критику действий компании (вплоть до угроз) пока высказывает только агентство Reuters.
Фото на обложке: Marios Gkortsilas / Unsplash
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