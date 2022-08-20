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Wizz Air прекратила продажу билетов между РФ и ОАЭ из-за угроз бойкота – Reuters

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Европейский лоукостер Wizz Air снял с продажи билеты на рейсы между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами, о чем стало известно международному информационному агентству Reuters.

Wizz Air прекратила продажу билетов между РФ и ОАЭ из-за угроз бойкота – Reuters

В издании считают, что это связано с угрозами бойкота услуг компании, которые появились в соцсетях в связи с решением авиаперевозчика в октябре возобновить перелеты между Москвой и Абу-Даби.

Ранее с конца февраля компания приостановила все рейсы с Россией.

При этом Reuters ссылается на заявление компании от 19 августа, но в этом документе, как агентство само же и цитирует, речь идет лишь про «отраслевые ограничения в цепочке поставок».

Авиаперевозчик в своем бизнес-аккаунте в Twitter разъясняет: полеты должна была осуществлять дочерняя компания Wizz Air Abu Dhabi.

«Дочка» зарегистрирована в ОАЭ, где работает в соответствии с местными правилами, которые позволяют сотрудничать с РФ. Но сейчас у компании возникли сложности в поставках.

Лондонская Wizz Air владеет 49% акций Wizz Air Abu Dhabi, а контрольный пакет – у Фонда национального благосостояния Абу-Даби ADQ.

Версию про резкую критику действий компании (вплоть до угроз) пока высказывает только агентство Reuters.

Фото на обложке: Marios Gkortsilas / Unsplash

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