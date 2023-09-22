Суд постановил взыскать с Wildberries 201 млн рублей за испорченную на складе обувь

Суд постановил взыскать с Wildberries в пользу индивидуального предпринимателя более 200 млн рублей за испорченный и потерянный товар. По словам истца, 21 тыс. пар обуви, которые хранились на складе Wildberries, были утеряны, а еще несколько тысяч – испорчены. Wildberries подал встречный иск, но суд его не принял.
Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с ООО «Вайлдберриз» 200,9 млн рублей в пользу ИП Акопяна К. В. Об этом со ссылкой на решение суда сообщил профильный канал в Telegram для правовой помощи предпринимателям.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил о поступлении в суд иска к Wildberries о компенсации потерь за утраченный и испорченный товар. Обувной бренд (Enzo Logana и Lagatta) недосчитался на складе Wildberries 21 тыс. пар обуви, а еще несколько тысяч пар были испорчены, по словам истца, крысами.
В решении суда сказано, что Wildberries подал к предпринимателю встречный иск, но его оставили без удовлетворения.
По закону Wildberries может обжаловать решение суда в течение месяца со дня принятия решения.
В Wildberries сообщили RB.RU, что пока не комментируют это дело.
До решения суда по делу в пресс-службе Wildberries сообщили, что считают требования предпринимателя в заявленной сумме необоснованными.
«Компания реализовала или предъявила к возврату большую часть данной продукции», – отметили в пресс-службе.
Фото на обложке: Reshetnikov_art /
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