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Суд постановил взыскать с Wildberries 201 млн рублей за испорченную на складе обувь

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд постановил взыскать с Wildberries в пользу индивидуального предпринимателя более 200 млн рублей за испорченный и потерянный товар. По словам истца, 21 тыс. пар обуви, которые хранились на складе Wildberries, были утеряны, а еще несколько тысяч – испорчены. Wildberries подал встречный иск, но суд его не принял.

Суд постановил взыскать с Wildberries 201 млн рублей за испорченную на складе обувь

Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с ООО «Вайлдберриз» 200,9 млн рублей в пользу ИП Акопяна К. В. Об этом со ссылкой на решение суда сообщил профильный канал в Telegram для правовой помощи предпринимателям.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о поступлении в суд иска к Wildberries о компенсации потерь за утраченный и испорченный товар. Обувной бренд (Enzo Logana и Lagatta) недосчитался на складе Wildberries 21 тыс. пар обуви, а еще несколько тысяч пар были испорчены, по словам истца, крысами.

В решении суда сказано, что Wildberries подал к предпринимателю встречный иск, но его оставили без удовлетворения.

По закону Wildberries может обжаловать решение суда в течение месяца со дня принятия решения.

В Wildberries сообщили RB.RU, что пока не комментируют это дело.

До решения суда по делу в пресс-службе Wildberries сообщили, что считают требования предпринимателя в заявленной сумме необоснованными.

«Компания реализовала или предъявила к возврату большую часть данной продукции», – отметили в пресс-службе.

Фото на обложке: Reshetnikov_art / Shutterstock

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