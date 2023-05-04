Wildberries изменит комиссию с продаж для продавцов – «плохим» ее повысят, а «хорошим» понизят

Wildberries изменит комиссию с продаж для продавцов в зависимости от их рейтинга. «Хорошим» продавцам, то есть с высокой оценкой покупателей, размер комиссии понизят, а «плохим» – с низкой оценкой – наоборот, повысят.
Wildberries начал тестировать опцию вариативного размера комиссии для продавцов, сообщили в компании.
Продавцам с высокой оценкой от покупателей (4,9 баллов и выше) маркетплейс снизит комиссию с продаж на уровень от 1%. Селлерам с низкой оценкой покупателей (3,5 баллов и ниже), наоборот, комиссия с продаж будет повышена на уровень от 1%.
«Этот подход позволит Wildberries дополнительно поощрить предпринимателей с наиболее качественной продукцией и лучшим взаимодействием с покупателями», – отметили в компании.
Вариативный размер комиссии будет действовать для всех продавцов вне зависимости от того, из какой категории товары они продают.
Фото на обложке: Koshiro K /
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05 мая 2023
05 мая 2023