Wildberries ввел безвозвратный сбор в 10 тыс. рублей за открытие пункта выдачи заказов

Wildberries ввел безвозвратный обязательный сбор в 10 тыс. рублей за открытие пункта выдачи заказов. Ранее аналогичный сбор стали брать с новых продавцов. В пресс-службе маркетплейса ситуацию объяснили борьбой с мошенниками.
На введение нового сбора в Wildberries обратили внимание участники чатов для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Единоразовый безвозвратный гарантийный сбор составляет 10 тыс. за открытие ПВЗ, а также за его покупку у другого владельца.
В пресс-службе Wildberries пояснили RB.RU, что в интернете наблюдаются случаи мошенничества, в том числе при работе с ПВЗ маркетплейса.
«Использование гарантийного взноса позволяет сократить число фейковых аккаунтов и дополнительно защитит предпринимателей, которые продают через нашу платформу свои товары», – сообщили в пресс-службе.
В сентябре 2022 года Wildberries ввел гарантийный сбор в размере 10 тыс. рублей для новых продавцов. В октябре сумма сбора была повышена до 30 тыс. рублей. Введение этого сбора маркетплейс также объяснил борьбой с мошенниками.
Фото на обложке: Koshiro K /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 На Ozon, Wildberries и «Авито» начали продавать «бессрочные лицензии» на зарубежное ПО
- 2 Уникальное предложение: зачем продавцам Wildberries участвовать в распродажах
- 3 От создания карточки на Wildberries до реализации товара: как не ошибиться
- 4 7 шагов, как выбрать нишу для торговли на Wildberries и не потерять деньги
- 5 Спортивная одежда на маркетплейсах: что поменялось с января, топ-3 бренда по продажам и тренды
ВОЗМОЖНОСТИ
13 января 2023
15 января 2023
15 января 2023