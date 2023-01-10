Wildberries ввел безвозвратный сбор в 10 тыс. рублей за открытие пункта выдачи заказов

Wildberries ввел безвозвратный обязательный сбор в 10 тыс. рублей за открытие пункта выдачи заказов. Ранее аналогичный сбор стали брать с новых продавцов. В пресс-службе маркетплейса ситуацию объяснили борьбой с мошенниками.

На введение нового сбора в Wildberries обратили внимание участники чатов для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Единоразовый безвозвратный гарантийный сбор составляет 10 тыс. за открытие ПВЗ, а также за его покупку у другого владельца.

В пресс-службе Wildberries пояснили RB.RU, что в интернете наблюдаются случаи мошенничества, в том числе при работе с ПВЗ маркетплейса.

«Использование гарантийного взноса позволяет сократить число фейковых аккаунтов и дополнительно защитит предпринимателей, которые продают через нашу платформу свои товары», – сообщили в пресс-службе.

В сентябре 2022 года Wildberries ввел гарантийный сбор в размере 10 тыс. рублей для новых продавцов. В октябре сумма сбора была повышена до 30 тыс. рублей. Введение этого сбора маркетплейс также объяснил борьбой с мошенниками.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock