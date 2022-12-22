Wildberries ответил на сообщения о списании денег с удаленных из приложения карт

Wildberries ответил на сообщения СМИ о списаниях денег с удаленных из приложения карт за покупки товаров, совершенных с другого аккаунта. Ранее появились новости со ссылкой на клиентов маркетплейса о том, что с их карт сняли деньги за товар, который купил другой человек с другой карты. В Wildberries назвали эти сообщения «телеграммными утками».

О том, что с клиентов Wildberries списывают деньги за купленный с не принадлежащего клиенту аккаунта товар, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на «пострадавшего Дмитрия».

В сообщении говорится, что у клиента списали деньги за товар, который купила его жена с другого аккаунта и с другой картой, но к этому аккаунту ранее была привязана карта клиента, но он ее удалил из личного кабинета.

Клиент обратился в службу поддержки за пояснением ситуации, где ему ответили ссылкой на пользовательское соглашение. В нем указано, что компания имеет право без уведомления клиента списывать деньги с удаленных карт, если оплата с других не проходит, говорится в сообщении.

Представитель Wildberries рассказал RB.RU, что компания отмечает сегодня «большой прилет телеграммных уток», а информация в telegram-каналах не соответствует действительности.

«Wildberries работает в строгом соответствии с законодательством. Денежные средства за товары и услуги компания списывает лишь в том случае, если разрешение на транзакции предоставил сам клиент. В том случае, если данное разрешение отозвано пользователем, то, конечно же, транзакции с картой не производятся», – отметили в Wildberries.

В пользовательском соглашении Wildberries сказано, что удаление банковской карты из личного кабинета не является отзывом согласия на обработку персональных данных, а само соглашение дает компании право исполнять оплату заказа без уведомления, в том числе с карт, удаленных к моменту образования задолженности по оплате товара или услуги.

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