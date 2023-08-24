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Суд признал незаконными списания Wildberries с удаленных из личного кабинета банковских карт

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд признал незаконными списания Wildberries с удаленных из личного кабинета банковских карт. Такое право маркетплейса прописано в правилах пользования, но суд нашел в нем нарушение закона о защите прав потребителей.

Суд признал незаконными списания Wildberries с удаленных из личного кабинета банковских карт

Списание маркетплейсом Wildberries денег с удаленных из личного кабинета пользователя банковских карт признано незаконным. О соответствующем решении суда сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

В тульский Роспотребнадзор поступили несколько жалоб от пользователей Wildberries о списании денег с их банковских карт, которые были удалены из личного кабинета маркетплейса. Региональное управление обратилось в суд и выступило истцом в этом деле.

Хотя право Wildberries списывать деньги прописано в правилах пользования маркетплейсом, суд посчитал это нарушением закона о защите прав потребителей и назвал условия недопустимыми.

Фото на обложке: Akmenra / Shutterstock

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