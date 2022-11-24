Каждый пятый агротех-стартап в России основан женщинами — исследование

Каждый пятый агротех-стартап в России основан женщинами. Анализ гендерной принадлежности основателей стартапов провели в Россельхозбанке.

Анализ провели специалисты центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Эксперты также определили гендерную репрезентативность по направлениями деятельность агротех-стартапов. В сегменте биотехнологий наибольшая доля женщин-основателей (33%), столько же в сфере селекционных технологий. Женщинами основаны 27% стартапов в сфере фудтеха.

«Подобный внутригосударственный тренд отражает международную перспективу в целом: порядка 46% всех Bioscience-позиций в мире занимают женщины», – отметили в Россельхозбанке.

По подсчетам аналитиков, большинство стартапов в сфере агротехнологий запустили мужчины (82%), доля женщин-основателей составляет 18%.

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