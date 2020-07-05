Боязнь эмоционально выгореть и потерять интерес к работе: женщины-руководители рассказали о своих страхах

Специально для Forbes Woman консалтинговая компания Kontakt InterSearch Russia опросила 711 топ-менеджеров и выяснила, какие страхи их преследуют. Исследование показало, что в среднем руководитель испытывает более трех страхов одновременно.

47% опрошенных женщин назвали самым главным опасением во время начала карьерного пути — страх остаться без работы. 32% заявили, что боялись не справиться или принять неправильные решения. А 21% женщин испытывал страх не быть услышанной или потерять доверие начальника.

В роли руководителя женщины испытывают страх эмоционально выгореть и потерять интерес к работе и жизни. Таких 37% опрошенных. На втором месте по распространенности — боязнь не быть услышанными и потерять влияние. Она обнаружилась у 36%. Страх новых вызов из-за кризиса 2020 года отметили у себя 18% руководительниц. И только 2% женщин боятся перехода на более низкую должность.

Екатерина Елисеева, глава Bonduelle Eвразия, боится недооценить риски, в результате чего может произойти несчастный случай. Руководитель предприятия каждый день думает, как обеспечить безопасную среду для своих сотрудников. Ее метод борьбы со страхом— постоянная работа над совершенствованием правил техники безопасности.

Президент Microsoft в России Кристина Тихонова переживает, что может потерять доверие команды. Также она отметила, что большинство страхов связано со стереотипами.

«Боязнь не соответствовать стереотипам может крайне негативно повлиять на профессиональное развитие», — уверена Кристина Тихонова.

Регину Кузьмину, президента Unilever в России, Украине и Беларуси, пугает, что она перестанет быть релевантной происходящим на рынке изменениям. А без этого невозможно быть эффективным руководителем, «кто разбирается в окружающем мире, кому доступны правильные сигналы из будущего». Глава компании считает самостоятельное развитие важным для развития всего бизнеса.

Ольга Лоскутова из Whirlpool боится потерять баланс между настойчивостью и терпением, желанием уважения и любви. Кроме того, руководительница рассказала, что ей страшно не оправдать ожиданий или достичь предела своего профессионального развития.

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