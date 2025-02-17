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Только 3% россиян предпочли бы руководителя-женщину

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Только 3% опрошенных россиян предпочли бы видеть своим руководителем женщину, тогда как более трети хотели бы себе в начальники мужчину, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 2 февраля среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.

Только 3% россиян предпочли бы руководителя-женщину
  1. Новости

По мнению 48% опрошенных, мужчины более предрасположены к лидерству, поскольку они более «сдержанны и решительны», а также из-за их превосходящей физической силы и «генетики». Уверенность в лидерских качествах женщин высказали только только 8% респондентов опроса ВЦИОМ.

Сторонники женского лидерства отметили, что женщинам достичь успеха на руководящих позициях позволяют присущие им мудрость, ответственность, целеустремленность, амбициозность и другие качества.

Участники опроса указали на то, что женщинам скорее следовало бы становиться руководителями в сфере образования (16%), здравоохранения (9%), а также в бьюти-сфере (4%) и в обслуживании (3%). При этом 29% респондентов отметили отсутствие таких сфер, в которых женщинам следовало бы занимать руководящие позиции.

«И женщины, и мужчины в нашей стране продолжают связывать лидерство с мужчинами. Более того, сами женщины придерживаются именно таких взглядов. Это следствие предубеждений о некой “природной предрасположенности”: якобы мужчины сильнее и решительнее, а женщины чаще демонстрируют заботу и эмпатию», — прокомментировал эксперт ВЦИОМ-Консалтинг Иван Грузинов.

Если люди увидят «примеры женщин, которые добились успехов вопреки стереотипам», это изменит сложившуюся ситуацию, заключил Грузинов.

Наименьшее значение пол руководителя имеет для поколения «зумеров» и «младших миллениалов», поскольку «это поколение выросло в среде, где вопросы гендерного равенства обсуждаются открыто, а примеры женщин-лидеров становятся более заметными», подчеркнули аналитики ВЦИОМ.

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Фото на обложке: Emma Dau / Unsplash

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