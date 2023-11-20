Треть стартапов в сфере STEM возглавляют женщины — исследование

Треть российских стартапов в сфере STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) возглавляют женщины, показало исследование НИУ ВШЭ. При этом большинство опрошенных экспертов (55,6%) полагает, что проблема представленности женщин-руководителей в STEM-бизнесе существует.

По результатам опроса экспертов HSE FEST 2023, женщины все еще составляют меньшинство (30%) на руководящих должностях в стартапах. 55,6% экспертов подтвердили, что проблема представленности женщин-топов в сфере имеет место, еще треть (33,3%) оценивают ее как несущественную. Лишь 11% указывают, что проблемы нет.

Около 20% респондентов оценивают управленческие способности женщин выше, чем мужчин.

Для большинства женщин-топов, участвовавших в исследовании, текущий проект является первым, которым они руководят (73,3%). У 26,7% уже есть соответствующий опыт.

Методологии управления

Большая часть респондентов использует сразу несколько методологий. Это «Канбан», Scrumban, «Шесть сигм», Scrum и CPM (Critical path method).

42,2% участниц исследования из топ-100 предпочитают «гибкие» методологии управления (Agile-подход). Самым популярным методом стал «Канбан», его используют 28,6% опрошенных.

Есть и те, кто предпочитает традиционные методы проектного управления. Waterfall выбирают 7,1% опрошенных.

Ключевые soft-skills

Лидерские качества в числе топ-3 soft-skills руководителе указали 73% респондентов. Столько же назвали способность выстраивать отношения внутри компании. А 66% среди топ-3 указали стрессоустойчивость.

Кроме того, экспертами были отмечены такие качества, как системность мышления (60%), многозадачность и коммуникабельность (53%) и высокая адаптивность (46%). Эмпатию и стратегическое мышление указали лишь 6,7%.

Опрос проводился в рамках Всероссийского фестиваля университетских технологических проектов HSE FEST 2023 был проведен опрос женщин-руководителей, вошедших в топ-100 стартапов.

Фото на обложке: Drazen Zigic / Shutterstock