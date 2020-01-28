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22 миллиардера оказались богаче всех женщин Африки вместе взятых — Oxfam
Новости
Наталья Бархатова
В 2019 году в мире было 2153 миллиардера, чье совокупное состояние оказалось больше, чем у 4,6 млрд человек. Неравенство во многом держится на том, что женский труд не оплачивается или оплачивается недостаточно, говорится в новом докладе международного объединения по борьбе с бедностью Oxfam.
Доклад приурочен к старту Всемирного экономического форума в Давосе.
22 миллиардера оказались богаче всех женщин Африки вместе взятых — OxfamНаталья Бархатова
- В 2019 году все миллиардеры мира владели владели $8,7 трлн, ссылается Oxfam на данные Forbes за март прошлого года.
- При этом совокупное состояние 4,6 млрд человек, среди которых нет миллиардеров, равнялось $8,2 трлн, говорится в отчете Credit Suisse об уровне доходов домохозяйств более чем в 200 странах.
- Одному проценту самых богатых людей в мире в 2019 году принадлежало 45% мирового богатства. Их капитал был вдвое больше, чем у 6,9 млрд жителей платнеты вместе взятых.
- В Oxfam подчеркнули, что мировое неравенство основано на «порочной и сексистской экономической системе», в которой «благосостояние меньшенства, состоящего в основном из мужчин» ценится выше, чем «миллиарды часов неоплачиваемого и никзооплачиваемого труда, который выполняют женщины».
- Состояние 22 богатейших миллиардеров, все из которых — мужчины, в 2019 году достигло $1,27 млрд. Это больше, чем у всех женщин, проживающих в Африке, чьи совокупные доходы оцениваются в $1,24 млрд.
- Неоплачиваемый труд женщин по всему миру в возрасте от 15 лет и старше в 2019 году должен был быть оценен как минимум в $10,8 трлн. Это больше, чем заработала вся мировая IT-отрасль, подсчитали в Oxfam.
Неоплачиваемым трудом считается приготовление пищи, работа по хозяйству, уход за детьми и пожилыми, а также бесплатные общественные работы.
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