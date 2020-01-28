В 2019 году в мире было 2153 миллиардера, чье совокупное состояние оказалось больше, чем у 4,6 млрд человек. Неравенство во многом держится на том, что женский труд не оплачивается или оплачивается недостаточно, говорится в новом докладе международного объединения по борьбе с бедностью Oxfam.

Доклад приурочен к старту Всемирного экономического форума в Давосе.

22 миллиардера оказались богаче всех женщин Африки вместе взятых — Oxfam