Гольфист-миллиардер Тайгер Вудс объявил о завершении сотрудничества с Nike

Гольфист и миллиардер Тайгер Вудс объявил о завершении сотрудничества с компанией Nike. Оно продолжалось на протяжении 27 лет. Благодаря контракту спортсмен заработал свыше $460 млн.

«27 лет назад мне повезло стать частью одного из самых известных брендов. Время, прошедшее с тех пор, было наполнено удивительными моментами и прекрасными воспоминаниями, рассказывая о которых, я мог бы потратить вечность», — написал Вудс в Facebook*.

Гольфист выразил отдельную благодарность сооснователю и гендиректору компании Филу Найту за создание и работу над проектом Nike Golf.

В завершение своего заявления Вудс анонсировал начало «новой главы» в его жизни.

В официальном аккаунте Nike в Instagram* появилось ответное сообщение. Компания выражает гольфисту большую благодарность за годы сотрудничества.

«Вы бросили вызов конкуренции, стереотипам, условностям, старому образу мышления. Вы бросили вызов всему институту гольфа. Вы бросили вызов нам. И самое главное, вы бросили вызов самому себе. И за этот вызов мы благодарны вам», — сказано в сообщении компании.

Тайгер Вудс сотрудничал со спортивным брендом в 1996 году. Он является 15-кратным победителем «мэйджоров». Больше побед (18) в истории имеет только Джек Никлаус.

По данным Forbes, Тайгер Вудс стал третьим в мире спортсменом-миллиардером. До этого состояние более $1 заработали лишь баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс.

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