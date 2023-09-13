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Экс-менеджеры Dalli и Dentsu запустили производство лакомств для животных

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Экс-менеджеры Dalli и Dentsu запустили в России производство лакомств для животных. Бренд Woofa до конца года будет расширен до десяти позиций, а в будущем компания планирует выпускать влажные и сухие корма для кошек и собак.

Экс-менеджеры Dalli и Dentsu запустили производство лакомств для животных

Бывшие менеджеры курьерской службы Dalli и рекламной компании Dentsu начали в России производство лакомств для животных под брендом Woofa. Об этом сообщил представитель компании.

На данный момент ассортимент представлен тремя позициями, до конца года его планируют расширить до десяти позиций, а в будущем запустить производство влажных и сухих кормов для кошек и собак.

«Амбиции компании – занять в течение 1,5 лет до 15% российского рынка лакомств для собак и 10% – для кошек, при оценке емкости рынка в 10-12 млрд рублей в год», – говорится в сообщении компании.

Производство располагается в Красногорске Московской области. Проект развивается на собственные инвестиции основателей Woofa.

Ольга Древаль работала в Dalli в должности коммерческого директора, Светлана Замятина работала в российском департаменте международной компании Dentsu.

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