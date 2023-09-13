Экс-менеджеры Dalli и Dentsu запустили производство лакомств для животных

Экс-менеджеры Dalli и Dentsu запустили в России производство лакомств для животных. Бренд Woofa до конца года будет расширен до десяти позиций, а в будущем компания планирует выпускать влажные и сухие корма для кошек и собак.
Бывшие менеджеры курьерской службы Dalli и рекламной компании Dentsu начали в России производство лакомств для животных под брендом Woofa. Об этом сообщил представитель компании.
На данный момент ассортимент представлен тремя позициями, до конца года его планируют расширить до десяти позиций, а в будущем запустить производство влажных и сухих кормов для кошек и собак.
«Амбиции компании – занять в течение 1,5 лет до 15% российского рынка лакомств для собак и 10% – для кошек, при оценке емкости рынка в 10-12 млрд рублей в год», – говорится в сообщении компании.
Производство располагается в Красногорске Московской области. Проект развивается на собственные инвестиции основателей Woofa.
Ольга Древаль работала в Dalli в должности коммерческого директора, Светлана Замятина работала в российском департаменте международной компании Dentsu.
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