Британский словарь Collins назвал «искусственный интеллект» «словом года». О нем чаще других явлений говорят в 2023 году. В шорт-лист словаря также попали де-инфлюенсинг, nepo baby и ultra-processed. В 2022 году «словом года» стал «пермакризис».

«Искусственный интеллект» назван словом года по версии британского словаря Collins. Об этом сообщило представительство издательства словаря.

Для определения «слова года» представители словаря проанализировали тексты, которые были опубликованы в 2023 году в книгах, в СМИ, интернете. Об искусственном интеллекте в этом году говорят чаще, чем о других явлениях, отметили в Collins.

В шорт-лист Collins также попали термины де-инфлюенсинг (использование соцсетей для побуждения к отказу от определенных товаров), nepo baby (человек, успешный благодаря знаменитости своих родителей).

В 2022 году «словом года» по версии Collins стал «пермакризис» – это состояние длительной нестабильности при отсутствии безопасности.

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