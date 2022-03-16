В уходящих из России компаниях работает примерно 200 тыс. человек

В компаниях, которые объявили об уходе из России, работают 200 тыс. человек. Крупнейшим работодателем из таких компаний является McDonald’s, где заняты 62 тыс. человек.
В иностранных компаниях, которые приостановили работу или полностью ушли с российского рынка, заняты 200 тыс. человек, подсчитал Forbes.
Рестораны и питание
Крупнейшим работодателем, который заявил об уходе, стал McDonald’s, где работают 62 тыс. человек. Компания временно закрыла все рестораны в России, но пока продолжает выплачивать зарплаты сотрудникам.
Еще 14,5 тыс. человек заняты в KFC и Pizza Hut. Компания-владелец этих брендов Yum! Brands ранее объявила, что приостановила работу в РФ.
На всех предприятиях Pepsico в России работают 19 тыс. человек. Об уходе из России заявила и Coca-Cola — однако этот бренд в России занимается лишь маркетингом, в то время как производством со штатом 7,7 тыс. человек владеет другая компания — Coca-Cola Hellenic Bottling Company, о сокращении бизнеса не заявлявшая.
Ритейл
Среди ритейлеров, покинувших российский рынок, крупнейшим работодателем является IKEA, в которой работают 15 тыс. человек. Компания не увольняла сотрудников и продолжает выплачивать зарплату.
В еще одном крупном ритейлере Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho и др.) работают 9 тыс. сотрудников. В российском бизнесе Adidas заняты 5,5 тыс человек, а в H&M — 3,5 тыс. В строительных магазинах OBI работали 4,9 тыс. сотрудников.
Автопром
Немаленький штат и у автопроизводителей, сворачивающих бизнес в РФ. Так, в Volkswagen в России работают 5,6 тыс. человек.
Совокупно в Daimler Truck и Mercedes-Benz Group AG (подконтрольны Daimler AG) заняты 1.8 тыс. сотрудников. Штат завода Nissan в Санкт-Петербурге насчитыват 1,9 тыс. сотрудников.
Остальные
Среди других крупных работодателей, покинувших российский рынок, EPAM Systems, где работают 6 тыс. человек, аудиторы E&Y, PwC, KPMG и Deloitte — совокупно 15 тыс. человек, Siemens — 3,5 тыс. сотрудников, Philip Morris — 3,2 тыс.
Фото на обложке: Monkey Business Images /
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