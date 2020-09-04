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«Работа.ру» назвала регионы с самой высокой зарплатой для массового персонала

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Рекрутинговый сервис «Работа.ру» узнал в каких регионах больше всего платят представителям массовых профессий. Об этом пишет «Прайм»

«Работа.ру» назвала регионы с самой высокой зарплатой для массового персонала

Сервис проанализировал более 30 тысяч самых популярных вакансий для массового персонала, опубликованных в августе. 

Самая популярная массовая профессия месяца — комплектовщик. Больше всего комплектовщикам платят в Краснодарском крае — до 87 тысяч рублей. В Ульяновской области представитель этой специальности сможет получать 79 тысяч рублей, в Москве — 75 тысяч рублей.

Еще в августе часто искали укладчиков. Больше всего укладчики получают в Орловской области, а также в республиках Марий Эл и Калмыкия — до 90 тысяч рублей. В Вологодской области укладчики могут заработать 84 тысячи рублей, а в Тверской — 83 тысячи рублей.

Также сервис рассказал о том, где больше всего могут зарабатывать водители такси, грузчики и разнорабочие.

Водителям такси самый высокий заработок предлагают в Магаданской области — в среднем до 108 тысяч рублей. До 106 тысяч рублей они могут зарабатывать на Камчатке и до 101 тысячи рублей — в Москве.

Грузчики больше всего могут заработать в Ямало-Ненецком автономном округе, где им предлагают до 69 тысяч рублей. В Москве они могут рассчитывать на зарплату 63 тысячи рублей, а в Карелии — до 60 тысяч рублей.

Разнорабочим самую большую среднюю зарплату предлагают в Мурманской области — до 125 тысяч рублей. В Республике Марий Эл им предлагают до 105 тысяч рублей, в Иркутской области — до 93 тысяч рублей.

Фото: Rido / Shutterstock

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