Российские предприниматели рассказали, сколько часов в день им приходится работать ради своего бизнеса. Больше половины не укладываются в общепринятую 8-часовую норму рабочего дня.

Опрос проводился с 21 по 31 октября на сайте RB.ru и в Telegram-канале издания, ответы суммировались. В опросе приняли участие почти 500 предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Почти каждый пятый предприниматель малого бизнеса работает более 12 часов в день — RB.ru