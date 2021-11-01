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Почти каждый пятый предприниматель малого бизнеса работает более 12 часов в день — RB.ru

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российские предприниматели рассказали, сколько часов в день им приходится работать ради своего бизнеса. Больше половины не укладываются в общепринятую 8-часовую норму рабочего дня. 

Опрос проводился с 21 по 31 октября на сайте RB.ru и в Telegram-канале издания, ответы суммировались. В опросе приняли участие почти 500 предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Почти каждый пятый предприниматель малого бизнеса работает более 12 часов в день — RB.ru

Результаты опроса показали, что больше половины (52%) опрошенных тратят на собственное дело от 8 до 12 часов в день, а почти каждый пятый (18%) работает больше 12 часов.

В стандартный график (до 8 часов в день) укладываются 22% респондентов, еще 8% удается работать даже меньше 4 часов.

На вопрос о том, хотели бы опрошенные изменить что-либо в своем графике, утвердительно ответили более 60%. Так, 44% хотели бы работать меньше, чем сейчас. Каждый пятый (22%), напротив, хотел бы уделять своему делу больше времени. 

Текущая продолжительность рабочего дня устраивает почти каждого третьего опрошенного (30%), еще 4% затруднились с оценкой.

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Фото на обложке: Unsplash

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