Почти каждый пятый предприниматель малого бизнеса работает более 12 часов в день — RB.ru

Российские предприниматели рассказали, сколько часов в день им приходится работать ради своего бизнеса. Больше половины не укладываются в общепринятую 8-часовую норму рабочего дня.
Опрос проводился с 21 по 31 октября на сайте RB.ru и в Telegram-канале издания, ответы суммировались. В опросе приняли участие почти 500 предпринимателей малого и среднего бизнеса.
Результаты опроса показали, что больше половины (52%) опрошенных тратят на собственное дело от 8 до 12 часов в день, а почти каждый пятый (18%) работает больше 12 часов.
В стандартный график (до 8 часов в день) укладываются 22% респондентов, еще 8% удается работать даже меньше 4 часов.
На вопрос о том, хотели бы опрошенные изменить что-либо в своем графике, утвердительно ответили более 60%. Так, 44% хотели бы работать меньше, чем сейчас. Каждый пятый (22%), напротив, хотел бы уделять своему делу больше времени.
Текущая продолжительность рабочего дня устраивает почти каждого третьего опрошенного (30%), еще 4% затруднились с оценкой.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Названы главные предпочтения миллениалов и зумеров при обращении с банками
- 2 Стоимость типичного завтрака достигла максимума за 10 лет
- 3 90% клиентов Apple покупают iPhone вместо iPhone
- 4 Как взаимодействовать с разными типами современных потребителей — исследование
- 5 Хотите провести исследование при разработке продукта? Вот что необходимо учесть
ВОЗМОЖНОСТИ
01 ноября 2021
01 ноября 2021
02 ноября 2021