Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Исследование: миллениалы ценят карьерный рост, а зумеры — приятную рабочую атмосферу

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Каждый пятый россиянин в прошлом году сменил работу. Об этом говорят результаты исследования Randstad employer brand research, с которыми ознакомился Rusbase. Исследование провело агентство Kantar по заказу кадровых компаний Randstad и Ancor. 

Исследование: миллениалы ценят карьерный рост, а зумеры — приятную рабочую атмосферу

В этом году поменять работу планирует треть жителей страны (34%). Главная причина смены работы — неудовлетворенность зарплатой и соцпакетом. 76% респондентов считают значимыми и нематериальные причины: отношения с руководством или в коллективе, разные ценности с компанией, отсутствие смысла в работе. 

Авторы исследования спросили о критериях выбора работы у представителей разных поколений. Для бумеров важнее всего финансовая стабильность работодателя. Миллениалы ценят возможность карьерного роста, а зумеры — приятную рабочую атмосферу. 

Самыми привлекательными льготами от работодателя россияне считают дополнительные выходные, медицинское страхование, компенсацию расходов на проезд и мобильную связь. 

Кроме того, авторы исследования составили рейтинг работодателей России. Первое место среди национальных компаний занял «Газпром»,  среди международных компаний — Mercedes-Benz

«Я бы не рассчитывал, что Россию в долгосрочной перспективе ждет так называемый “рынок работодателя”. Вряд ли задача привлечь и удержать талантливых специалистов отойдет на второй план. А значит, соискатели на рынке труда не изменят своих предпочтений» — отметил операционный директор Ancor Алексей Миронов. 

Опрос проходил с 14 января по 10 февраля 2020 года, в нем участвовали 13,6 тысяч человек. Выборка включает студентов, работающих и неработающих россиян в возрасте от 18 до 65 лет. В фокусе исследования — люди младше 40 лет.
Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

26 апреля 2020

Cartier Women’s Initiative

26 апреля 2020

Мосфильм

26 апреля 2020

SMZ Hack

27 апреля 2020

Severstal SteelTech

28 апреля 2020

Fighting Covid-19 Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

22 сентября 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

26 апреля 2020

Cartier Women’s Initiative

26 апреля 2020

Мосфильм

26 апреля 2020

SMZ Hack

27 апреля 2020

Severstal SteelTech

28 апреля 2020

Fighting Covid-19 Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

22.09.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

24 апреля — 1 июня 2020

BIG DATA

25 — 26 апреля 2020

Product Manager

14 — 16 мая 2020

ARMG

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма