Исследование: миллениалы ценят карьерный рост, а зумеры — приятную рабочую атмосферу
Каждый пятый россиянин в прошлом году сменил работу. Об этом говорят результаты исследования Randstad employer brand research, с которыми ознакомился Rusbase. Исследование провело агентство Kantar по заказу кадровых компаний Randstad и Ancor.
В этом году поменять работу планирует треть жителей страны (34%). Главная причина смены работы — неудовлетворенность зарплатой и соцпакетом. 76% респондентов считают значимыми и нематериальные причины: отношения с руководством или в коллективе, разные ценности с компанией, отсутствие смысла в работе.
Авторы исследования спросили о критериях выбора работы у представителей разных поколений. Для бумеров важнее всего финансовая стабильность работодателя. Миллениалы ценят возможность карьерного роста, а зумеры — приятную рабочую атмосферу.
Самыми привлекательными льготами от работодателя россияне считают дополнительные выходные, медицинское страхование, компенсацию расходов на проезд и мобильную связь.
Кроме того, авторы исследования составили рейтинг работодателей России. Первое место среди национальных компаний занял «Газпром», среди международных компаний — Mercedes-Benz
«Я бы не рассчитывал, что Россию в долгосрочной перспективе ждет так называемый “рынок работодателя”. Вряд ли задача привлечь и удержать талантливых специалистов отойдет на второй план. А значит, соискатели на рынке труда не изменят своих предпочтений» — отметил операционный директор Ancor Алексей Миронов.
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