Исследование: миллениалы ценят карьерный рост, а зумеры — приятную рабочую атмосферу

Каждый пятый россиянин в прошлом году сменил работу. Об этом говорят результаты исследования Randstad employer brand research, с которыми ознакомился Rusbase. Исследование провело агентство Kantar по заказу кадровых компаний Randstad и Ancor.

В этом году поменять работу планирует треть жителей страны (34%). Главная причина смены работы — неудовлетворенность зарплатой и соцпакетом. 76% респондентов считают значимыми и нематериальные причины: отношения с руководством или в коллективе, разные ценности с компанией, отсутствие смысла в работе.

Авторы исследования спросили о критериях выбора работы у представителей разных поколений. Для бумеров важнее всего финансовая стабильность работодателя. Миллениалы ценят возможность карьерного роста, а зумеры — приятную рабочую атмосферу.

Самыми привлекательными льготами от работодателя россияне считают дополнительные выходные, медицинское страхование, компенсацию расходов на проезд и мобильную связь.

Кроме того, авторы исследования составили рейтинг работодателей России. Первое место среди национальных компаний занял «Газпром», среди международных компаний — Mercedes-Benz

«Я бы не рассчитывал, что Россию в долгосрочной перспективе ждет так называемый “рынок работодателя”. Вряд ли задача привлечь и удержать талантливых специалистов отойдет на второй план. А значит, соискатели на рынке труда не изменят своих предпочтений» — отметил операционный директор Ancor Алексей Миронов.

Опрос проходил с 14 января по 10 февраля 2020 года, в нем участвовали 13,6 тысяч человек. Выборка включает студентов, работающих и неработающих россиян в возрасте от 18 до 65 лет. В фокусе исследования — люди младше 40 лет.