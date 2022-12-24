Сингапурская HR-Tech-платформа Workclass привлекла $300 тыс. от Softline Venture Partners

Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners инвестировал $300 тыс. в сингапурскую платформу для подбора линейного персонала Workclass. Общая сумма привлеченных средств в этом раунде составила $3 млн. Вся компания оценивается в $18 млн. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе SVP.
Workclass помогает работодателям упростить и ускорить процесс найма, а кандидатам находить работу с полной или частичной занятостью в удобном для них районе в течение суток.
Перед размещением резюме на Workclass соискатели проходят автоматическую верификацию через колл-центр. Они отвечают на наиболее частые вопросы работодателей по профильным позициям.
Затем ИИ обрабатывает ответы и автоматически дисквалифицирует незаинтересованных кандидатов. Кандидата также могут исключить из числа соискателей, если он слишком часто откликается на несвязанные между собой вакансии или не выходит на связь.
«Новый раунд поможет нам расширить зону охвата работодателей и соискателей, повысить их вовлеченность, улучшить наши базы данных и инструменты машинного обучения», - сказал основатель и генеральный директор Workclass Никита Окулов.
Workclass появилась в 2020 году. Онлайн-платформа предлагает вакансии линейных позиций в розничной торговле, HoReCa, производстве продуктов питания, логистике и т. д. По собственным данным компании, ежеквартальный рост выручки сервиса сейчас составляет 40%.
Все услуги платформы оплачиваются виртуальными монетами. Минимальная стоимость пакета — $375.
Фото на обложке: fizkes /
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