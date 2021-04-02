Российский Fitness-стартап WorkoutMe привлек $150 тысяч

Отечественный fitness-стартап WorkoutMe привлек $150 тысяч. Сделка была закрыта в венчурном клубе Around Capital.

Как заявил RB.RU один из сооснователей стартапа Фёдор Ерашев, инвесторами pre-seed раунда выступили Дмитрий Морозов (основатель и СЕО международного паблишера Green Grey), Михаил Горюнов (кофаундер 3Commas), бизнес-ангелы Александр Русанов и Гордей Бородин, Александр Лебедев (основатель AppLife) и Анна Никишина (кофаундер венчурного клуба Around Capital).

Привлечённые средства стартап планирует направить на доработку продукта и привлечение пользователей.

WorkoutMe был запущен в 2020 году Фёдором Ерашевым, Павлом Юрьевым и Артёмом Станицким. Это бесплатное мобильное приложение для iOS, позволяющее планировать и проводить тренировки, а также найти партнёров для фитнеса по всему миру.

По словам разработчиков, главная задача WorkoutMe — обеспечение «тренировок без давления»: приложение делает упор на короткие занятия средней продолжительностью в 1 минуту. Также WorkoutMe имеет корпоративный режим: компании могут создавать свои сообщества для организации тренировок сотрудников и поощрять самых активных из них за спортивные достижения.

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Фото: CITAlliance / Depositphotos