С 9 по 11 октября состоится воркшоп «Корпоративное предпринимательство, инновации и рост». Участники изучат кейсы внедрения стартап-культуры и инноваций, познакомятся с инструментами для налаживания процессов и развития бизнеса.

В Москве пройдет воркшоп по внедрению инноваций в бизнес