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В Москве пройдет воркшоп по внедрению инноваций в бизнес
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Евгения Хрисанфова
С 9 по 11 октября состоится воркшоп «Корпоративное предпринимательство, инновации и рост». Участники изучат кейсы внедрения стартап-культуры и инноваций, познакомятся с инструментами для налаживания процессов и развития бизнеса.
В Москве пройдет воркшоп по внедрению инноваций в бизнесЕвгения Хрисанфова
К участию приглашаются директора по продукту, менеджеры проектов, предприниматели и другие представители бизнеса, которые хотят изменить культуру и процессы в компании. Участники разберут темы на примерах, поработают в командах с менторами и получат обратную связь.
В программе:
- концепция «бережливого стартапа», или Lean Startup;
- Customer Development;
- Agile-фреймворки;
- запуск новых продуктов;
- генерация идей и проверка гипотез;
- инновационная культура компании и многие другие темы.
Спикеры поделятся кейсами и расскажут о своих успехах и ошибках. Среди них:
- Владислав Шипилов, управляющий партнер центра корпоративных инноваций Factorica Innovation;
- Алексей Чиков, начальник управления «Центр инноваций» ВТБ, бывший менеджер по инновациям в компании Kaspersky;
- Максим Гашков, руководитель программы внутреннего предпринимательства «МТС Гараж»;
- Сергей Алдусев, бывший руководитель скрам-мастеров в «Райффайзенбанке» и «Северстали», agile-коуч в Factorica Ecosystem;
- Наталья Леонтьева, менеджер проектов и трекер внутреннего акселератора «Северсталь»;
- Андрей Попов, был IT-директором и лидером Agile-трансформации «Райффайзенбанка», эксперт Factorica Ecosystem;
- Эдуард Жучков, директор по инновациям «Боржоми», эксперт Factorica Ecosystem;
- Иван Пластун, директор по цифровым продуктам КРОК, эксперт Factorica Ecosystem;
- Леся Набока, сооснователь кадрового агентства «HunterCorp», HRBP экспертной экосистемы Factorica Ecosystem.
Узнать подробности можно на сайте воркшопа.
Фото на обложке: Chones / Shutterstock
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