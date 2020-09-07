Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

В Москве пройдет воркшоп по внедрению инноваций в бизнес

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 9 по 11 октября состоится воркшоп «Корпоративное предпринимательство, инновации и рост». Участники изучат кейсы внедрения стартап-культуры и инноваций, познакомятся с инструментами для налаживания процессов и развития бизнеса.

В Москве пройдет воркшоп по внедрению инноваций в бизнес

К участию приглашаются директора по продукту, менеджеры проектов, предприниматели и другие представители бизнеса, которые хотят изменить культуру и процессы в компании. Участники разберут темы на примерах, поработают в командах с менторами и получат обратную связь.

В программе:

  • концепция «бережливого стартапа», или Lean Startup;
  • Customer Development;
  • Agile-фреймворки;
  • запуск новых продуктов;
  • генерация идей и проверка гипотез;
  • инновационная культура компании и многие другие темы.

Спикеры поделятся кейсами и расскажут о своих успехах и ошибках. Среди них:

  • Владислав Шипилов, управляющий партнер центра корпоративных инноваций Factorica Innovation;
  • Алексей Чиков, начальник управления «Центр инноваций» ВТБ, бывший менеджер по инновациям в компании Kaspersky;
  • Максим Гашков, руководитель программы внутреннего предпринимательства «МТС Гараж»;
  • Сергей Алдусев, бывший руководитель скрам-мастеров в «Райффайзенбанке» и «Северстали», agile-коуч в Factorica Ecosystem;
  • Наталья Леонтьева, менеджер проектов и трекер внутреннего акселератора «Северсталь»;
  • Андрей Попов, был IT-директором и лидером Agile-трансформации «Райффайзенбанка», эксперт Factorica Ecosystem;
  • Эдуард Жучков, директор по инновациям «Боржоми», эксперт Factorica Ecosystem;
  • Иван Пластун, директор по цифровым продуктам КРОК, эксперт Factorica Ecosystem;
  • Леся Набока, сооснователь кадрового агентства «HunterCorp», HRBP экспертной экосистемы Factorica Ecosystem.

Узнать подробности можно на сайте воркшопа.

Фото на обложке: Chones / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 сентября 2020

VK Tech

07 сентября 2020

Конкурс генеративного дизайна

08 сентября 2020

DemHack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма