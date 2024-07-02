Всемирный банк внес Россию в список стран с высоким уровнем доходов

Всемирный банк внес Россию в список стран с высоким уровнем доходов. С 2022 года у РФ был статус страны с уровнем дохода выше среднего. В 2023 году валовой национальный доход (ВНД) на душу населения достиг $14 250 против $12 830 годом ранее.

Категория стран с высоким уровнем доходов начинается с $14 005 валового национального дохода на душу населения.

Всего существует четыре группы доходов, по которым Всемирный банк классифицирует государства. Это высокий, выше среднего, ниже среднего и низкий.

В 2022 году Россию отнесли к государствам с уровнем доходов выше среднего. Тогда ВНД на душу населения составлял $12 830.

Причины перехода России в категорию стран с доходом выше среднего

Во Всемирном банке перевод РФ в другую категорию объяснили экономической активностью 2023 года, в частности, повышением военных расходов. Также организация отметила восстановление торговли (+6,8%), финансового сектора (+8,7%). Также зафиксировали восстановление сферы строительства (+6,6%).

«Эти факторы привели к росту как реального (3,6%), так и номинального (10,9%) ВВП, а ВНД России на душу населения вырос на 11,2%», — поясняется в сообщении банка.

Помимо России в категорию доходов выше среднего попала Болгария. Кроме того, свой статус улучшила Украина. Страна, на территории которой ведутся боевые действия, перешла из категории государств с доходом ниже среднего в категорию с доходом выше среднего.

В 2022 году ВВП Украины упал на 28,8%, но уже в 2023 показатель возобновил рост (+5,3%).

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