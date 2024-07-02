Всемирный банк внес Россию в список стран с высоким уровнем доходов. С 2022 года у РФ был статус страны с уровнем дохода выше среднего. В 2023 году валовой национальный доход (ВНД) на душу населения достиг $14 250 против $12 830 годом ранее.
- Новости
Категория стран с высоким уровнем доходов начинается с $14 005 валового национального дохода на душу населения.
Всего существует четыре группы доходов, по которым Всемирный банк классифицирует государства. Это высокий, выше среднего, ниже среднего и низкий.
В 2022 году Россию отнесли к государствам с уровнем доходов выше среднего. Тогда ВНД на душу населения составлял $12 830.
Причины перехода России в категорию стран с доходом выше среднего
Во Всемирном банке перевод РФ в другую категорию объяснили экономической активностью 2023 года, в частности, повышением военных расходов. Также организация отметила восстановление торговли (+6,8%), финансового сектора (+8,7%). Также зафиксировали восстановление сферы строительства (+6,6%).
«Эти факторы привели к росту как реального (3,6%), так и номинального (10,9%) ВВП, а ВНД России на душу населения вырос на 11,2%», — поясняется в сообщении банка.
Помимо России в категорию доходов выше среднего попала Болгария. Кроме того, свой статус улучшила Украина. Страна, на территории которой ведутся боевые действия, перешла из категории государств с доходом ниже среднего в категорию с доходом выше среднего.
В 2022 году ВВП Украины упал на 28,8%, но уже в 2023 показатель возобновил рост (+5,3%).
Фото на обложке: tete_escape /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Суд оштрафовал «Мегафон» на 1,2 млн рублей, «Сбер» повысил ставки по рыночной ипотеке: главное 2 июля
- 2 «СберМаркет» объявил о ребрендинге, в РФ намерены завезти китайский аналог ботокса: главное 1 июля
- 3 Акции липецкой фабрики Roshen Порошенко переданы в доход России
- 4 Переведенные мошенникам деньги можно будет вернуть, нуждающихся освободят от комиссии за ЖКХ: законы в июле
- 5 Амортизация: что это такое и как с ней работать
ВОЗМОЖНОСТИ
03 июля 2024
04 июля 2024