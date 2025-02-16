ОАЭ возглавили рейтинг стран с самым быстрым интернетом
Аналитическая компания Ookla обновила рейтинг стран с самой высокой скоростью интернета. По итогам января ОАЭ стали лидером по скорости мобильного интернета, а также поднялись на вторую строчку в списке стран с самым быстрым фиксированным широкополосным интернетом.
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Согласно исследованию, скорость мобильного трафика на территории ОАЭ составляет 546 Мбит/с. В столице государства, Абу-Даби, средняя скорость загрузки равняется 597,7 Мбит/с.
В тройку стран с самой высокой скоростью мобильного интернета также попали Катар (521,5 Мбит/с) и Кувейт (314 Мбит/с). При этом средняя скорость мобильного интернета по миру за год выросла на 58% — с 53,22 Мбит/с до 91,24 Мбит/с.
Россия с показателем 36 Мбит/с располагается в рейтинге на 87-м месте — между Египтом (38,9) и Шри-Ланкой (35,5).
Однако в списке стран с самым быстрым широкополосным интернетом Россия находится на 67-й строчке (90 Мбит/c), между Сербией (90,4) и Бахрейном (87,3).
Самый быстрый фиксированный широкополосный интернет — в Сингапуре (336,5 Мбит/с). Второе место в рейтинге занимают ОАЭ (310 Мбит/c), опередившие входящий в состав Китая Гонконг (305,7 Мбит/с).
Осенью прошлого года стало известно о подробностях федерального проекта «Инфраструктура»: к 2030 году в России планируют установить минимум 100 тыс. базовых 5G-станций, что обеспечит 25% жителей страны связью нового поколения.
Фото: L.Juliantoro / Shutterstock
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