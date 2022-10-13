Игру World of Tanks переименовали в «Мир танков»

Популярная многопользовательская онлайн-игра World of Tanks от разработчика Wargaming переименована в «Мир танков», следует из сообщения компании Lesta Games на официальном YouTube-канале.

Еще один продукт того же разработчика World of Warships также сменил имя, теперь игра называется «Мир кораблей».

«Дорогие игроки, добро пожаловать в Lesta Games. Любимые игры продолжат радовать вас, не изменяя традициям, но под новыми именами: «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz!», — говорится на YouTube-канале Lesta Games.

Создателем World of Tanks и World of Warships является компания Wargaming, основанная белорусским разработчиком Виктором Кислым в 1998 году и зарегистрированная на Кипре.

Летом Wargaming продала доли в своих российской и белорусской компаниях. Собственником бизнеса стал предприниматель Малик Хатажаев, который ранее руководил российской студией Wargaming.

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