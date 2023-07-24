Криптовалюта Worldcoin создателя ChatGPT кратно выросла после листинга на биржах

В мае 2023 года CEO OpenAI Сэм Альтман запустил свой новый проект World App. В рамках бета-теста криптокошелька пользователи, которые прошли верификацию при помощи специальных сканеров Orb, получали токены проекта. 24 июля крупнейшие криптобиржи провели листинг Worldcoin, что вызвало резкий рост его цены.

Крупнейшие криптобиржи провели листинг токен проекта Worldcoin Сэма Альтмана (CEO OpenAI). На момент написания новости торговые пары с участием WLD уже появились на Binance, OKX, Huobi и Bybit.

Массовый листинг криптовалюты вызвал резкий рост ее цены. Если в начале 24 июля Worldcoin торговался по $1,9, то к 11 утра цена успела вырасти уже до $3,08. В моменте пользователи Binance покупали WLD и вовсе по $5.

WLD — фирменный токен экосистемы Worldcoin, которая планирует стать виртуальным подтверждением личности с криптокошельком World App в качестве паспорта. Для этого компанией были выпущены сканеры сетчатки Orb, с помощью которых можно пройти верификацию в приложении. В рамках бета-теста криптокошелька пользователи, которые подтверждали личность таким образом, бесплатно получали токены проекта.

Фото на обложке: RB.RU