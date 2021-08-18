Основанный женщиной стартап по производству белковых червей для скота привлек $10 млн

Американский стартап с женщиной-фаундером Beta Hatch, который производит питательных белковых червей для скота, привлек $10 млн. Общая сумма инвестиций в проект превысила $30 млн. В планах компании – кратно нарастить производство и стать крупнейшей в США в своем сегменте.

О привлечении Beta Hatch инвестиций пишет TechCrunch. В числе инвесторов – Lewis & Clark AgriFood, Cavallo Ventures и Innova Memphis, которые ранее уже инвестировали в проект.

В том числе на привлеченные средства компания намерена достичь цели стать крупнейшим производителем в своем сегменте в США, нарастив выпуск продукта в 10 раз в течение следующего года.

«Мы рады, что наше присутствие в сельских районах США будет расти, поскольку мы работаем и сотрудничаем с фермерами, чтобы накормить растущее население мира», – отметила основатель и генеральный директор Beta Hatch Вирджиния Эмери.

Ферма по производству червей располагается в пригороде Сиэтла. Для ее работы используют возобновляемые источники энергии.

Общий объем привлеченных компанией средств составляет $30,5 млн, согласно данным Crunchbase, без учета новых инвестиций.

Beta Hatch основана в 2015 году. Штаб-квартира находится в Сиэтле.

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