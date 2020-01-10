Один из авторов World of Tanks создаст политическую партию в России

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming Вячеслав Макаров решил создать политическую партию в России. Об этом он рассказал «Коммерсанту».

Называться объединение будет «Партия прямой демократии». Макаров ожидает, что она примет участие в региональных выборах 2020 года и затем в парламентских в 2021 году.

Макаров добавил, что кроме него в оргкомитет партии войдут:

замглавы юридической службы «Яндекс.Денег» Борис Чигидин,

бывший продюсер «Живого журнала» Тимофей Шевяков,

директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько,

гендиректор Unwired Devices (компания-разработчик решений для промышленного интернета вещей) Олег Артамонов.

Учредительный съезд партии запланирован на 5 марта этого года. По словам Макарова, в первую очередь в партию будут приглашать разработчиков из ведущих IT-компаний в регионах.

«Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах», — считает он.

Особенностью партии станет собственное мобильное приложение на блокчейне. По задумке члены партии будут через него голосовать. Макаров говорит, что вложит в разработку приложения $1 млн.

World of Tanks вышла в 2010 году. Сегодня, по данным разработчика, только в России ежедневная аудитория игры составляет 3 млн человек.

Разрабатывает игру зарегистрированная на Кипре компания с белорусскими корнями Wargaming. Макаров работает в Wargaming с момента основания.